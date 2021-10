Cruz María Dotel desnuda su alma en nueva muestra

Santo Domingo.- La pintura es un arte en el que nos podemos sumergir y captar el momento representado por el artista, mientras se siente dentro la pasión, y el estado de ánimo que ha querido presentar el autor.

Algunos artistas han tomado su paleta y pincel, para recrear su dolor, sus recuerdos, su pesar, no solo como una forma de desahogarse y quitarse un peso de encima, sino también para que los espectadores se sientan identificados. Y esto es lo que ha hecho de una forma hermosa, la destacada artista visual dominicana contemporánea, Cruz María Dotel en su nueva exposición titulada “Estudio preparatorio del coraje”.

Cruz María, en esta colección integrada por un selecto número de piezas, pasa de la naturaleza, que siempre ha sido su universo artístico, (plasmar lo natural como fuente de energía fundamental); a lo femíneo, conjugado con un desborde de emociones, sobresaliendo el coraje y la valentía de una mujer que hace un recorrido por el dolor, para encontrar su sanación y el renacimiento que necesita.

“En mi vida artística profesional, exponiendo tanto de manera individual como colectiva, es la primera vez que me adentro a lo femíneo, y no lo hago buscando ese mundo de lo femíneo, sino buscándome a mí misma… De repente me encuentro en este mundo, sin estarlo buscando, porque estoy haciendo un proceso artístico que tiene conceptualmente muy claro reflejar mi propia situación, y catársis, en la que también entran en el discurso, el rostro de otras mujeres que confluyen con mi rostro” expresó la artista que actualmente cuenta con un amplio portafolio de exposiciones colectivas e individuales realizadas a nivel nacional e internacional; sobre la exhibición expuesta en el Centro Cultural Mirador.

Un proceso de vida

La artista agregó que este proceso creativo parte de un proceso también de vida, en la que se ve sacudida por un evento que le toca transitar, por lo que elige el arte para expresar, curar y asumir con coraje esta situación, así decidió hacer este desnudo del alma, a través de su obra.

Afirmó que hace un recorrido por el dolor y posteriormente por la sanación pues “esto es todo un proceso catártico, y luego de la catársis viene ese renacer, en el que yo a través del color tengo la capacidad de limpiar mi ser, de sacar y renacer de mí misma, reencontrarme a mí misma a través de la pintura, y de este proceso creativo”.

Esta colección conformada por un cuerpo de obras, de 12 autorretratos, en la que estuvo trabajando durante 2 años; la crítica de arte, Gilda Matos, la describe como “Una muestra construida de encuentros y trayectos de la artista en la búsqueda del mundo interior, forjando con ello un hilo poético delicado, motivador e integrador con múltiples disciplinas, danza, música, que conectan tecnológicamente a través de un código QR, para los visitantes que emprenden el recorrido de la sala ascendente y descendente del Centro Mirador”.

Cruz María Dotel

UN APUNTE

La muestra

Para disfrutar de la muestra “Estudio preparatorio del coraje” de Cruz María Dotel, el Centro Cultural Mirador Santo Domingo está ubicado en la avenida Mirador Sur, número 1, abierto al público en horario de lunes y martes, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; de miércoles a viernes de 9:00 a.m., a 10:00 p.m.; y, sábados y domingos de 7:00 a 10:00 p.m.