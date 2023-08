¿Cuáles son las películas y programas afectados por huelgas de actores y guionistas de Hollywood?

Las producciones de Hollywood y las giras promocionales en todo el mundo han quedado suspendidas indefinidamente mientras los actores se unen a los escritores en los piquetes mientras buscan nuevos contratos con estudios y servicios de transmisión.

Programas de entrevistas nocturnos y muchas producciones televisivas se suspendieron a largo plazo debido a la huelga de guionistas, las películas, algunas en mitad de producción, también cerraron desde la secuela «Gladiator» de Ridley Scott de «Deadpool 3», y los estudios también están impulsando algunas de sus películas terminadas hasta 2024.

El jueves, Warner Bros. reorganizó varias películas, en particular trasladó “Dune 2” de noviembre a marzo de 2024. El estudio también cambió la fecha de estreno de una película de “El señor de los anillos” que ahora llegará a los cines en diciembre de 2024.

Aquí hay una mirada seleccionada a programas y películas en suspensión.

SHOWS QUE HAN PAUSADO DURANTE LA HUELGA DE ESCRITORES

“1923” — Paramount+

“A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” — HBO

“Abbott Elementary” — ABC

“American Dad” — Fox

“American Horror Story” — FX

“Big Mouth” — Netflix

“Billions” — Showtime

“The Chi” — Showtime

“Cobra Kai” — Netflix

“Daredevil: Born Again” — Disney+

“Duster” — Max

“Emily in Paris” — Netflix

“Family Guy” — Fox

“FBI: Most Wanted” — CBS

“Grey’s Anatomy” — ABC

“Hacks” — Max

“The Last of Us” — HBO

“Law & Order” — NBC

“Metropolis” — Apple TV+

“Penguin” — Max

“Severance” — Apple TV+

“The Sex Lives of College Girls” — Max

“Stranger Things” — Netflix

“The Summer I Turned Pretty” — Prime Video

“Yellowjackets” — Showtime

PELÍCULAS EN (VARIAS ETAPAS) DE PRODUCCIÓN QUE SE CERRARON

“Deadpool 3” — Disney/Marvel (originalmente programada para el 3 de mayo de 2024)

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part II” — Paramount (originalmente programada para el 28 de junio de 2024)

“Beetlejuice 2” — Warner Bros (originalmente programada para el 6 de septiembre de 2024)

“Gladiator 2” — Paramount (originalmente programado para el 24 de noviembre de 2024)

“Wicked” — Universal (originalmente programado para el 27 de noviembre de 2024)

Película sin título de Karate Kid — Sony (ahora 13 de diciembre de 2024)

“Blade” — Disney (ahora 14 de febrero de 2025)

“G20” — (por determinar)

“Lilo & Stitch” — Disney (por determinar)

“Mortal Kombat 2”— Warner Bros. (por determinar)

“Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” — Sony (por determinar)

Película de F1 de Brad Pitt sin título — Apple (por determinar)

“Venom 3” — Sony (por determinar)

PELÍCULAS QUE RETRASAN ESTRENOS

“Challengers” – MGM/Amazon (ahora 26 de abril de 2024)

“Dune: Part Two”- Warner Bros. (ahora 15 de marzo de 2024)

“Ghostbusters: Afterlife” – Sony (ahora 29 de marzo de 2024)

“Godzilla x Kong: The New Empire” – Warner Bros. (ahora 12 de abril de 2024)

“Kraven the Hunter” – Sony (ahora 30 de agosto de 2024)

“El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim” – Warner Bros (ahora 13 de diciembre de 2024)

“Poor Things” — Searchlight Pictures (ahora 8 de diciembre)

“Problemista” — A24 (por determinar)

“They Listen” — Sony (TBD)

Secuela sin título de Dirty Dancing – Lionsgate (ahora 2025)

“White Bird” – Lionsgate (ahora invierno de 2023)

PROGRAMAS QUE HAN CANCELADO EPISODIOS DURANTE LA HUELGA DE GUIONISTAS

“Jimmy Kimmel Live” — ABC

“Last Week Tonight With John Oliver” — HBO

“Late Night With Seth Myers” — NBC

“The Late Show With Stephen Colbert” — CBS

“Saturday Night Live” — NBC

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” — NBC