Danilo Medina: “El Gobierno hizo cosas inimaginables en una democracia”

El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, aseguró que en las pasadas elecciones de febrero, el Gobierno del PRM hizo cosas que nadie esperaba que pudieran ocurrir en democracia.

Dijo que en los comicios del 18 de febrero, no solo se compraron cédulas para provocar la abstención, sino que también compraron gafetes que tenían los activistas de la oposición, además de colocar carpas frente a los centros de votación que fungían como establecimientos para la compra del documento de identidad.

“Esto no se puede repetir. Como decía el profesor Juan Bosch: ‘Si me engañan una vez, sinvergüenza él; si me engañan dos, sinvergüenza yo’. No es posible que ustedes permitieran que le instalaran carpas para comprar cédulas delante de sus ojos”, sostuvo.

El líder del PLD agregó: “Tienen que ir a defender el voto del PLD y de los aliados, no pueden permitir que se repita.

Actividad en Castañuelas, Montecristi

Danilo Medina habló durante el acto de proclamación de Mayobanex Escoto como candidato a senador en Montecristi.

En la actividad que se celebró en el municipio Castañuelas de la provincia Monte Cristi, Escoto aseguró que el PLD, con toda su fuerza y entusiasmo, trabajará sin descanso hasta lograr que el candidato presidencial Abel Martínez se alce con la victoria en las elecciones del 19 de mayo de este año.

Además de Danilo Medina y Mayobanex Escoto, participaron los miembros del Comité Político: Francisco Domínguez Brito, Robert de la Cruz e Iris Guaba.

También estuvieron el presidente provincial del PLD, Alexander Rivas; el candidato a diputado, Rafael Abel y las dirigentes Zaela Gómez de Escoto y Lisette González, entre otros dirigentes del Comité Central y de Intermedios.