Guillermo a Omar: “No me avergüenzo de Luis Abinader”

Santo Domingo.- El candidato a senador por el Distrito Nacional del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Moreno, aseguró este miércoles sentirse honrado de recibir el apoyo durante su campaña electoral de parte del presidente de la República y también candidato presidencial, Luis Abinader, con quien figura en la promoción de su candidatura y afirma no avergonzarse de ello.

“En lo personal yo me siento muy honrado de ese apoyo que me ha brindado el presidente porque yo no me avergüenzo de Luis Abinader como gobernante”, expresó Moreno durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Tras el también candidato a senador por el Distrito Nacional de parte del partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, decir que no necesita valerse de otra persona para su campaña política, el presidente del partido Alianza País defendió sus afiches junto a Abinader como “lo propio” y una acción “muy natural” de una alianza electoral, como la que se da entre el PRM y su partido.

“Lo propio que en una alianza electoral, como es la que se da entre el PRM y más de 20 partidos, incluyendo Alianza País, es que nos apoyemos mutuamente, porque es una alianza electoral. Y en ese sentido es muy natural que el presidente de la República, que es también candidato, en este caso, participe junto con nosotros y otros también candidatos”, señaló.

Foto: Manolito Jimenez

“Yo me hubiera avergonzado de un presidente que antes de salir comienza a pedirles comisiones a los constructores de obras para quedarme con una fundación, ahí si yo hubiera sentido mucha vergüenza de que ese candidato presidencial se me aproximara”, dijo Moreno en alusión al expresidente Leonel Fernández, padre de Omar.

Agregó que “yo hubiese sentido mucha vergüenza si ese candidato presidencial tomaba 130 millones de dólares en préstamos y no lo mandara al Congreso, lo quiso pasar sin autorización del Congreso, violando la institucionalidad o que hubiera secuestrado las instituciones, la Suprema Corte de Justicia, que hubiera sometido el Ministerio Público, de eso me hubiera sentido con vergüenza si el presidente que me acompañara, el candidato presidencial tuviera ese pedigree, tuviera esa lista de hechos pero ese no es el caso del presidente Luis Abinader”.

Asimismo, el candidato a senador por el PRM consideró que el presidente Abinader “se ha esforzado” por hacer un gobierno honesto, con transparencia en el manejo de recursos públicos, fortaleciendo la institucionalidad y un Ministerio Público independiente.

Foto: Manolito Jimenez

Respecto a que Omar Fernández figura solo en su campaña política, Moreno alega que “después de la derrota vergonzosa” de las elecciones municipales, estrategas recomendaron a candidatos que no se acercaran por la supuesta alta tasa de rechazo que produce Leonel Fernández como candidato presidencial.

En el encuentro semanal también participó el candidato a senador por el Distrito Nacional, Antonio Taveras; el diputado por Alianza País, Pedro Martínez; el coordinador de campaña por el Distrito Nacional, Alberto Atallah; el asesor económico Henry Hebrard; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el alcalde Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.