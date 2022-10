David Bisbal recuerda cuando audicionó en Operación Triunfo 2001

El cantante español David Bisbal compartió este domingo una fotografía de hace 21 años cuando se presentó al casting de Operación Triunfo, concurso que marcó el inicio de su carrera musical.

«21 años atrás, en el casting de mi vida! Enfermo pero con ganas de no rendirme jamás por conseguir ese sueño!», escribió en su cuenta de Instagram el intérprete de «Ave María», generando cientos de comentarios de seguidores y compañeros, entre ellos, algunos de los otros 15 concursantes que protagonizaron junto a él la primera entrega del exitoso reality español, en 2011.

Con un sueter azul oscuro, pantalones color gris y un collar blanco, se presentó aquel joven de 22 años de edad, oriundo de Almería, España, al referido concurso, sin imaginar que saldría ganador del segundo lugar y se convertiría en un artista internacional.

Anterior a eso, Bisbal ya había dado sus primeros pasos en la música en una orquesta llamada Expresiones, de la que siempre ha manifestado guardar gratos recuerdos.

Actualmente, tras 21 años de carrera artística, David Bisbal es acreedor de siete albunes musicales, 9 giras al rededor del mundo. Sus ventas totales hasta 2016 se estiman en más de 5 millones de discos vendidos.​

Cambio fisico de David Bisbal durante su carrera

Según acreditan los Productores de Música de España (Promusicae), David Bisbal atesora más de 60 discos de platino (de los cuales 42 corresponden a álbumes de estudio con ventas de más de tres millones de unidades vendidas.

Ha sido nominado más de cien veces en diferentes renglones de diversos premios al rededor del mundo, de los que ha ganado 76 estatuillas, entre ellas, 3 premios Grammy Latino y tres Billboard Latin Music Awards.

En su carrera también ha experimentado la actuación, participandeo en varias series de televisión y películas, también ha participado como juez o coach vocal de varios concursos de canto dentro y fuera de España.

Casting OT

Bisbal ha contado que, en 2001 cuando se enteró de las audiciones dejó sus datos en el contestador automático del concurso que veía como una oportunidad de formarse musicalmente.

Días despues se preocupó al no recibir ninguna llamada para que asistiera a las fases de las audiciones por lo que, se presentó a una repesca (segunda oportunidad) en Barcelona, en compañia de su padre.

El casting final para arrancar el concurso estaba ya seleccionado, así que no cabían más oportunidades, recuerda.

“No me hicieron caso, así que me compré un billete de avión, mi primera vez, que me costó un pastón, y me fui esa prueba y luego al casting final en Madrid, para que el que tuve hacer otra locura con los bolos de la orquesta Expresiones”, contó el artista en una de las tantas entrevistas en las que ha relatado su experiencia.

David Bisbal y Rosa López

A pesar de estar enfermo, el joven realizó la prueba final en Madrid, durante dos días completos. Allí coincidió con Rosa López, posteriormente ganadora del primer lugar, a quien conocía de sus actuaciones con su trío musical. Ambos fueron seleccionados para lo que constituyó el pasé al cambio radical de sus vidas.