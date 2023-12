Dejan iniciados construcción hotel La Quinta en San Francisco de Macorís

San Francisco de Macorís.- Premium Residences y el Grupo De Valle dejaron iniciados aquí los trabajos de construcción de un moderno hotel de 126 habitaciones, con una inversión que supera los 12 millones de dólares.



El hotel es de la reconocida marca internacional La Quinta, que solo en su fase de construcción generará unos 500 empleos directos e indirectos y otros 200 cuando entre en operación para el verano del 2025.





El hotel contará con cuatro espacios comerciales, un elegante lobby, lobby bar y restaurante, espacios de coworking y un gimnasio donde los locales pueden comprar pases de días de coworking y fitness, una piscina y un bar junto a la piscina, y el único salón en la azotea y bar en toda la región.



En acto de apertura de la construcción de moderno hotel se llevó a cabo con la presencia de los principales inversionistas y las autoridades provinciales, quien destacaron la importación del hotel en una zona tan productiva como San Francisco de Macorís.



La actividad estuvo encabezada por el empresario Franklin Romero y Ivanov Collado, los principales accionistas, así como por y Sr. Edward De Valle II y Curt Mc Guir, los maestros franquiciadores y representantes exclusivos de La Quinta by Wyndham Hotels and Resorts en República Dominicana.



“La construcción de La Quinta San Francisco de Macorís es un logro significativo para nuestra ciudad, su gente y Premium Residences”, dijo Romero, presidente de Premium Residences.



De su lado, Collado informó que la construcción del hotel avanza según el cronograma y su inauguración está prevista para el verano de 2025.



El Master Franquiciador de La Quinta by Wyndham Hotels and Resorts y presidente del Grupo GDV, Edward De Valle II, destacó la estabilidad política y el buen clima de inversión que existe en República Dominicana.



“República Dominicana es el país más estable económica y políticamente de las Américas. Como resultado, nuestra empresa ha establecido un objetivo de construir un hotel de marca internacional a 30 minutos de cada ciudad macro y microeconómica de la República Dominicana. ¡Este objetivo se conoce como VISIÓN 2030!”, proclamó De Valle II.



Dijo que la construcción de este nuevo hotel La Quinta pone en el mapa mundial del turismo a San Francisco de Macorís, provincia que calificó de maravillosa, “con gente extraordinaria”.





Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. es una empresa hotelera con sede en Parsippany, Nueva Jersey, Estados Unidos. Afirma ser el mayor franquiciador de hoteles del mundo con 9,280 establecimientos.



Grupo GDV es una empresa franquiciadora de hoteles de marcas internacionales y cuenta con la cartera de construcción de servicios limitados y selectos más grande de la República Dominicana. Su proyecto VISIÓN 2030 es que para el año 2030 habrán desarrollado 4,500 habitaciones y 32 propiedades en 29 destinos diferentes en República Dominicana.



Premium Residence es un proyecto que involucra a múltiples sectores de la sociedad y tiene un importante impacto positivo en el desarrollo de la Provincia Duarte.