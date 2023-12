Difieren en torno sanción Presupuesto

Dos miembros de la comisión especial designada para estudiar el contrato con la compañía Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI tienen posiciones encontradas en torno a la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, sin ser refrendado el citado acuerdo por el Senado.

La senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ginette Bournigal consideró que tal y como ocurrió en la Cámara de Diputados, el Senado debe aprobar el presupuesto, independientemente de si refrenda o no al acuerdo de Aerodom, porque la administración no se puede paralizar.

Sin embargo, Yván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, en la Cámara Alta, dijo que la aprobación del acuerdo por parte de los diputados no se hizo conforme a la ley porque se está haciendo con estimaciones de partidas inexistentes.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes de urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024 que asciende un billón 619 mil 679 millones con 766 mil 693 pesos y que incluye una adenda por US$775 millones de los ingresos que aportará la renegociación del contrato con Aerodom.

“El presupuesto tenemos que aprobarlo porque el país no se puede paralizar, incluso la ley dice en caso de que no se haya aprobado se puede seguir trabajando con el presupuesto del año anterior, el país no se puede parar. Tenemos que aprobarlo porque se le incluyó partida que provendrá del contrato de Aerodom, se convocó a sesión para el lunes y miércoles”, sostuvo.

Añadió que “el contrato no se puede modificar, o se aprueba o se rechaza, eso es lo que dice la ley, no hay otra posibilidad, acuérdese que hay un contrato vigente y el cual dejará de operar tan pronto este sea aprobado”.

Al mismo tiempo rechazó que los recursos provenientes del acuerdo con Aerodom se vayan a utilizar para la reelección del presidente Luis Abinader.

Mientras el vocero del bloque de senadores del PLD es de opinión que los diputados no debieron aprobar el presupuesto sin que los senadores conocieran y aprobaran también el referido acuerdo.

“Lo que hizo la Cámara Baja no fue conforme a la ley, ellos esperar que el contrato con Aerodom fuera refrendado por los senadores porque el Presupuesto contempla una adenda de US$775 millones que provendrían del acuerdo, ellos están haciendo un presupuesto en base a estimaciones”, sostuvo.

Agregó que “bueno ellos son una mayoría mecánica, ellos contemplaron una partida aun cuando no está aprobada, no se trata de un convenio de préstamo, aquí no recursos aun no existen”.

Tras aprobación del presupuesto en dos sesiones en la Cámara Baja, los legisladores de oposición la postura oficialista de utilizar su mayoría para pasar la pieza.

Entre las quejas de los opositores, principalmente peledeístas y de la Fuerza del Pueblo es que los US$775 millones serían supuestamente usados para la reelección de Abinader.

Alegan que el controversial contrato con Aerodom es poco transparente y contempla el aumento de las tarifas en los aeropuertos cada año a partir del año entrante. Igualmente citan que la empresa podrá embargar los bienes del Estado en caso de incumplimiento.