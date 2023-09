«¿Dónde están los ladrones?», la producción que hizo global a Shakira cumple 25 años

Bogotá.- Hace 25 años Shakira publicó, con ilusión, su cuarto álbum de estudio, «¿Dónde están los ladrones?”, y nunca se imaginó que esa producción, que incluye clásicos como “Ojos así” o “Inevitable”, iba a cambiar su carrera, la iba a convertir en una artista global.

El proceso de este trabajo, sin embargo, no fue fácil. El álbum se llama justamente «¿Dónde están los ladrones?” porque en el aeropuerto de Bogotá le robaron una maleta en la que estaban escritas las canciones que iba a publicar ese año, por lo que tuvo que empezar de cero.

“Cuando estaba en un aeropuerto me robaron una maleta y en una de esas maletas estaban mis canciones y no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum (…) estaban todas las canciones sin corregir”, dijo en una entrevista con MTV en 1998 una joven Shakira, que estaba peinada con trenzas y llevaba el cabello tinturado de varios colores.

Y es que aunque “los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco”, al final fueron “nueve meses de trabajo de estudio, de no ver la luz porque en el estudio no hay ventanas”, que catapultaron la carrera de una artista que en esa época ya era famosa en América Latina.

Abrir puertas

«¿Dónde están los ladrones?”, que se convirtió en esa época en el disco en español más vendido en Estados Unidos, no solo impulsó la carrera de Shakira sino que le abrió las puertas de otros mercados a artistas latinos de esa generación, opina el director de radio Alejandro Villalobos, que lleva más de 20 años trabajando en emisoras juveniles colombianas.

“Shakira evidentemente fue la que abrió las puertas no solo a artistas colombianos sino a los artistas latinos en este género musical (pop)”, dice a EFE el experto.

Para Villalobos, su compatriota “puso en el radar de mucha gente joven cantar en español y le dio la oportunidad a toda esa generación que quería hacer ese tipo de música».

El impacto del álbum fue tan grande que en 1999, MTV grabó un Unplugged -conformado en su gran mayoría por las canciones de «¿Dónde están los ladrones?»- que se convirtió en el primero en español que transmitió la cadena estadounidense en su canal de televisión original.

En ese disco Shakira reivindicó la versatilidad que durante toda su carrera le ha permitido navegar entre diferentes géneros y mantenerse vigente durante tres décadas, en las que ha colaborado con todo tipo de artistas.

“Shakira es versátil, pero ella mantiene, de todos modos, su estilo propio. Si uno oye el disco ‘El Dorado’ (2017), su álbum más reciente de estudio, y los sencillos que ha lanzado este año, y lo compara con lo publicado hace 25 años, ella sigue guardando ese mismo sonido. Ella no tiene problema en sacar un pop o una canción súper urbana”, dice Villalobos.

Homenaje de 25 años

Justamente este viernes Spotify homenajeará a la colombiana al declarar el 29 de septiembre como el “Día de Shakira” por el aniversario número 25 de «¿Dónde están los ladrones?».

Fotografía de archivo del 4 de noviembre de 1999 que muestra a la cantante colombiana Shakira mientras posa luego de recibir un galardón en la entrega de los premios Amigo de la Música en el Palacio Municipal de Congresos en Madrid (España).EFE/ Luis Torres

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con ‘Dónde están los ladrones’ es haber cantado en tres copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard ¡después de más de 30 años!”, dijo la artista al blog For The Record de Spotify.

La líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para Spotify en la región andina, Manuela Echeverry, señala que “esta iniciativa es un homenaje a la artista que ha representado a Colombia con orgullo ante el mundo durante muchos años».

Shakira está viviendo un nuevo momento dorado después de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, tras lo que ha lanzado éxitos como “Shakira- Bzrp Music Sessions, Vol. 53” y “TQG” (junto a su compatriota Karol G), que han alcanzado la primera posición en el Top Global en Spotify.

“Así como lo dijo en su primer álbum ‘Magia’, eso es lo que ella tiene. Ella maneja muy bien la magia de saber cómo conectarse con la gente en el momento indicado, sabe cuando montar y tomarse el sonido y al mismo tiempo va combinando con canciones de sus raíces. Ella sabe medir los tiempo, aparecer y desaparecer cuando tiene que hacerlo”, concluye Villalobos.