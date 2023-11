Durant y Booker lideran victoria Suns

PHOENIX.— Los Phoenix Suns atravesaron un partido lleno de técnicas que casi terminó en una pesadilla llena de pérdidas de balón.

Al final, contó como su quinta victoria consecutiva.

Kevin Durant anotó 32 puntos y Devin Booker añadió 25, lo que fue suficiente para los Suns, que casi desperdiciaron una ventaja de 23 puntos en la segunda mitad de una victoria por 123-115 el miércoles por la noche.

Los Suns tenían una ventaja de 83-60 a mediados del tercer cuarto, pero los Warriors lograron reducir la ventaja a 118-115 con 19 segundos restantes después de que Durant fuera sancionado por una falta técnica. Booker anotó un par de tiros libres faltando 12,4 segundos para frustrar la jugada.

“Tenemos que hacerlo mejor”, dijo Booker. “Simple como eso. Tenemos que cuidar el balón, no perder pérdidas, hacer paradas. Cuando ese juego es de 10, 15 puntos en el cuarto, no le des esperanza a ningún equipo, no le des confianza a ningún equipo”.

Durant y Booker se combinaron para acertar 28 de 29 tiros libres. Los Suns terminaron 44 de 52 como equipo.

Los Warriors han perdido siete de sus últimos ocho juegos, cayendo a 7-9 en la temporada.

“Falta, falta, falta, falta”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “No puedes ganar en la NBA si constantemente intentas atacar una defensa fija después de los tiros libres y básicamente estás permitiendo 44 puntos”.

El armador de Golden State, Chris Paul, fue expulsado por el árbitro Scott Foster en su regreso al desierto luego de recibir dos faltas técnicas al final del segundo cuarto por discutir. Terminó con seis puntos y seis asistencias.

“No pensé que Chris mereciera ser expulsado”, dijo Kerr. “¿La primera técnica? Absolutamente. Pero pensé que el segundo era innecesario. Todo el mundo se frustra, pero eso depende del funcionario”.

Towns y Edwards

MINNEAPOLIS, AP.- Anthony Edwards anotó 31 puntos y Karl-Anthony Towns agregó 23 puntos y 11 rebotes mientras los Minnesota Timberwolves se alejaban en el último cuarto para vencer 112-99 a los Philadelphia 76ers el miércoles.

Embiid se perdió su primer partido de la temporada con Filadelfia por dolor en la cadera izquierda después de jugar 38 minutos con 38 puntos y 12 rebotes en la derrota de los 76ers en tiempo extra por 122-119 en Cleveland una noche antes. Filadelfia tampoco cuenta con Kelly Oubre Jr. debido a una fractura de costilla.

Sin Embiid, los Sixers no tenían respuesta para la alineación de dos grandes de Minnesota: Towns y Rudy Gobert.