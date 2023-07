El Mayor Clásico pide respeto para su esposa

Santo Domingo.- El cantante urbano El Mayor Clásico manifestó que los medios han sido despiadados con su esposa Carolina Tamayo y pidió respeto para ella, a través de la red social Instagram.

La petición surgió a raíz de que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictará tres meses de prisión preventiva para su esposa Carolina, ayer, debido a que la misma fue acusada de herir al interprete urbano El Mayor con un arma blanca.

El Mayor Clásico posteó un video en el que se le puede apreciar junto a su esposa, en un vehículo de dos ruedas, y la publicación está acompañada de una descripción en la que expresó como se siente con respecto a la polémica.

El intérprete de “Ricky Ricon” externó que lamenta profundamente la situación que está atravesando su esposa, y a su vez, pidió respeto a los medios que están desinformando sobre la situación.

“Si me preguntan que siento cuando veo con la crudeza que la han tratado, les diría que siento que se me desploma mi alma, porque sé que ella no está preparada para esto”, comunicó el Mayor.

Carolina Tamayo cuando es llevada al tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este donde le fue dictada una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva por acusación de agresión contra su esposo El Mayor Clásico.

La publicación generó muchas reacciones de celebridades quienes mostraron su apoyo, al artista. Algunos de los comentarios fueron: “Manito mi único consejo es que le pidas a Dios con fé” respondió el ex pelotero de Bostón David Ortiz, “Con Dios todo saldrá bien”, expresó el cantante urbano Chimbala, “En el nombre de papa Dios el amor vencerá y todo saldrá bien”, publicó Toxic Crow, entre otros.