El naufragio del Titanic se torna fatalmente atractivo para los turistas

Oficina de Exploración Oceánica, muestra los restos de un abrigo y botas en el barro en el fondo del mar cerca de la popa del Titanic. Se está realizando una búsqueda de un sumergible desaparecido que lleva a personas a ver los restos del Titanic, según informes de los medios. La Guardia Costera de EE. UU. le dijo a BBC News que se estaba realizando una búsqueda el lunes 19 de junio de 2023 frente a la costa de Terranova. (Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration, File)