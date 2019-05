Sin lugar a dudas Waddys Jáquez posee un talento innato para las artes escénicas cuando se habla de actuar, dirigir o escribir un guión. Su ingenio lo ha llevado hacia los escenarios de la meca del teatro, Broadway, en Nueva York, donde actualmente se radica.

Desde hace años Jáquez se ha estado preparando para conquistar el cine, al igual como lo ha hecho con el teatro, y su momento ha llegado con el estreno este jueves 30 de mayo de su primera película “La barbería”.

“Yo tenía en mente hacer mi crossover al cine, siempre fue mi deseo, pero estaba preparándome para hacerlo, porque de venir de hacer 20 años de teatro, dirigiendo obras de teatro, musicales, es un expertís que yo tengo, pero el séptimo arte exige de muchísimo respeto. En caso particular comencé a estudiar estructura de guión, y haciendo el ejercicio de escribir guiones de cine y no de teatro,” dijo a Qué Pasa! durante una amena conversación.

Reveló que en el transcurso de su preparación, para trillar el camino del cine, surgieron sus primeros guiones, siendo el de “La barbería” el número 4, el cual es una adaptación de la obra teatral escrita bajo el mismo título por Arimaniel Cruz y David Maldonado, y que fue dirigida por el propio Waddys Jáquez para el teatro New World Stages, del circuito de Broadway, en Nueva York, hace más de cinco años.

“Yo soy el responsable de la adaptación del guión para cine, que cambió bastante pues me surgieron 20 personajes nuevos que no estaban en la obra original”, agregó.

Jáquez dejó en claro que a pesar de haberse enamorado del séptimo arte quiere continuar haciendo teatro.

“Yo no quiero alejarme de las tablas, quiero continuar haciendo teatro, pero el cine exige de muchísimas horas de trabajo, porque no es solamente la pre producción, también es hacer el rodaje y después la post producción, y eso es un trabajo arduo”, dijo, además de agregar que “de todas maneras este año continúo en el teatro, porque además de estrenar mi película, estaré dirigiendo un musical y una obra de teatro. Por más que yo quiera liberarme, ese teléfono va a sonar. El teatro va a estar conmigo siempre”.

La película que se filmó durante unas seis semanas en Nueva York y en Pinewood Dominican Republic Studios, Juan Dolio, con los auspicios de Lantica Media y Producciones Coral y la producción de Juan Basanta y Rafael Elías Muñoz, es una comedia que trata sobre Benny “El Mago”, aclamado como el mejor barbero del Alto Manhattan, quien tras heredar un edificio, debe decidir si lo vende o no.

Benny lleva años custodiando la pequeña barbería de su familia en Washington Heights con la ayuda de su tío Cheo, pero los tiempos están cambiando y el dinero hace falta.

En el extranjero

Tras su debut en los cines dominicanos, Waddys reveló que tienen en planes proyectarla en el extranjero, como Puerto Rico y Estados Unidos.

UN APUNTE

Héctor Aníbal, protagonista de la película, y quien por primera vez participará en una comedia en la pantalla grande, expresó que “lo que me llamó del guión fue Waddys. Conozco a Waddys desde hace mucho tiempo, hemos trabajado en diversas obras de teatro, es uno de mis directores y actores favoritos. Me encanta su forma de crear teatro, y cuando vi la oportunidad de trabajar con él en el cine, dije sí, esto no me lo pierdo”.