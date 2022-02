St. Paul, Minnesota.- El padre de Karl-Anthony Towns, Karl Towns Sr., estaba tratando de llamar la atención del centro de los Timberwolves en la primera mitad del juego del jueves en Detroit. El analista de color de televisión de los Timberwolves, Jim Petersen, estaba tratando de hacer lo mismo.

Todos querían ser los primeros en hacerle saber a Towns que fue incluido en su primer equipo All-Star de la NBA desde 2019. Las reservas All-Star se anunciaron en TNT durante el primer cuarto del juego de los Wolves.

Karl Towns no le prestó atención. Estaba concentrado en la tarea que tenía entre manos: vencer a Detroit.

«Simplemente tenía las anteojeras puestas», dijo Towns. «Estaba tan concentrado en el juego y tratando de jugar».

Pero no hay mucho que puedas hacer para evitarlo. Towns no pudo hacer nada cuando Anthony Edwards (por supuesto que era Edwards) se acercó a él en el medio tiempo para felicitarlo.

Elogios ya no definen a Karl-Anthony Towns 4

«Caminé hacia él y le dije: ‘KAT, felicidades, muchacho'», dijo Edwards. «Pero no quería darlo a conocer porque estábamos perdiendo. No quería hacer algo malo o que alguien me dijera algo. Solo le dije felicidades en el medio tiempo, y tan pronto como terminó el juego me fui». se acercó a él y le dio un gran abrazo como, ‘Bruh, orgulloso de ti’.»

Durante años, Towns ha notado que las victorias son lo que trae elogios y reconocimiento, y eso ha quedado claro a través de las selecciones All-Star y los honores All-NBA. En temporadas pasadas, Towns ha publicado números llamativos, y el reconocimiento no ha seguido necesariamente.

Pero lo hizo el jueves por la noche.

«Creo que ha tenido un año absolutamente increíble», dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, antes del partido del jueves.

Los números lo respaldan. Towns tiene un promedio de 24,4 puntos, 9,5 rebotes y cuatro asistencias con un 41 por ciento de tiros de campo.

Todo esto mientras Finch dijo que es probable que el grandote se enfrente a más aspectos defensivos que en cualquier momento anterior de su carrera.

Towns está cerca de la cima de muchos números avanzados que lo abarcan todo y, dijo Finch, el centro ha tenido más impacto a la defensiva que en los últimos años. Fue una posesión defensiva clave que contó con múltiples bloqueos de Towns que ayudó a Minnesota a sellar la victoria del jueves 128-117 sobre los Pistons.

«Lo más importante es que es un líder de un equipo que tiene (27-25) en este momento, jugando baloncesto ganador, y creo que ha sido fundamental para cambiar nuestro enfoque y todo lo que hacemos», dijo Finch.»Ha sido un buen líder para nosotros, y creo que sin duda merece la nominación».

Towns agradece el honor. Está contento de representar a Minnesota en Cleveland y señaló que su selección es producto de lo que el equipo ha logrado esta temporada al prepararse para llegar a los playoffs.

No estaba tratando de minimizar el logro del jueves, pero su reacción no se comparó con su respuesta a su selección en 2019, cuando dejó caer su teléfono al suelo y comenzó a llorar.

«No sé qué es, solo me preocupa el éxito de nuestro equipo jugando baloncesto ganador y dejando que todo lo demás venga como va. No me presionaron (si) el All-Star vino por mí este año o no». dijo Towns

«Estaba más preocupado por esta carrera de playoffs y este juego de esta noche, permaneciendo en el presente, preocupándome por lo que puedo controlar… Simplemente lo estaba tomando con calma y asegurándome de concentrarme en el juego en cuestión y tratar de encontrar formas de ganar esta noche y ser el mejor jugador que podría ser esta noche. No un domingo si iba a ser seleccionado, sino esta noche».

Ha sido desairado por juegos All-Star anteriores, él hizo este. Pero al final, los elogios personales ya no son lo más importante para él. ¿Por qué ha cambiado su perspectiva? «La vida. Bastante simple», dijo Towns. «Solo vida.»

Esta será la primera aparición de Towns en el Juego de Estrellas desde que perdió a su madre por el COVID-19 en 2020.

«No es la misma gente que aparece. No es la misma vibra. No va a ser la misma energía», dijo Towns. «Es algo genial. Es algo genial por ahora en la vida que tengo cosas más grandes en mi cabeza, tengo peces más grandes para freír. También tengo metas y aspiraciones más grandes. Un gran honor.

No quiero faltarle al respeto. No quiero disminuirlo de ninguna manera. Me siento muy honrado y bendecido de tener esta oportunidad de jugar en un fin de semana All-Star. Hay desafíos mucho más grandes en mi vida que tengo que enfrentar. tratar con.»

Las reservas All-Star se determinan mediante la votación de los entrenadores, lo que significa que Finch participó en las selecciones. Dijo que la gente debería ver el tipo de impacto que tienen los jugadores en el rendimiento de su equipo, así como otros factores, como si un jugador está teniendo una campaña destacada.

SecondEdwards ciertamente se ajusta a lo último, pero no fue seleccionado como un All-Star, un objetivo declarado de él. Su omisión es producto de lo competitivo que es el campo.

En Occidente, simplemente hay más de 12 jugadores realmente buenos. Y a menudo son los jugadores más jóvenes y menos establecidos los que quedan fuera de la lista.

Edwards aún podría ser elegido como reemplazo por lesión. El Oeste ya tiene uno de esos disponibles, ya que el alero de los Warriors, Draymond Green, nombrado reserva el jueves, no podrá jugar en el juego.

Edwards, el escolta de los Spurs, Dejounte Murray, el escolta de los Grizzlies, Desmond Bane, y el alero de Phoenix, Mikal Bridges, son todos posibles candidatos de reemplazo. «Espero cualquier cosa, pero ni siquiera estoy pensando en eso ahora», dijo Edwards. «Estoy feliz por KAT».