Si creían que la última película de la secuela de Avatar sería lanzada en al menos dos años, se equivocaron. Disney anunció que la franquicia tendrá su gran final hasta 2031, es decir, nada más y nada menos que dentro de 8 años.

Sorprendida

La noticia sorprendió a los fanáticos, incluyendo a la actriz principal de los films, Zoe Saldaña, quien quedó en shock. «¡Excelente! Tendré 53 años cuando salga la última película de Avatar”. Saldaña se asombró porque tenía apenas 27 años cuando interpretó por primera vez a Na’vi, informa la revista Elle. En un inicio el plan de Disney era que cada película de Avatar se estrenará con dos años de diferencia, pero la pandemia retrasó todo, informó la edición digital de la revista Elle.

De regreso

Selena Gomez está lista para regalar nueva música, y es que así lo dejó saber en la red social Instagram donde la cantante estadounidense compartió un álbum en blanco y negro en el que confirma que está de regreso en el estudio de grabación.

Desde París

Según Elle Magazine, tras su participación como protagonista en Only Murders in the Building, Gómez está emocionada de retomar su carrera en la industria musical, desde París, donde se encuentra filmando una película que será completamente en español. “No se preocupen chicos, ya viene. Incluso de París”, subtituló su publicación acompañada de un emoji de guiño, en la imagen que además se le ve sentada grabando.

Posa desnuda

Miriam Margolyes, la actriz que interpretó a la profesora Pomona Sprout en la saga cinematográfica Harry Potter sorprendió no por ser la protagonista de la última portada de Vogue, sino por posar totalmente desnuda a sus 82 años.

Declarada

La sesión de fotos fue parte de la celebración del mes del orgullo, pues desde 1966, Margolyes se declaró abiertamente lesbiana. Margolyes posó para un total de seis fotos, todas denotando la extravangancia que ha caracterizado a la actriz durante toda su carrera, sin embargo, es la foto en la que su cabello esta recogido, un lunar le adorna el rostro y platones de pastelillos censuran sus pechos, la que más ha dado de qué hablar, informa Infobae.