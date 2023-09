Exasesor de Trump es declarado culpable de desacato al Congreso

Washington.- Peter Navarro, exasesor del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), fue declarado este jueves culpable de desacato legislativo por negarse a colaborar con el Congreso en la investigación sobre el asalto al Capitolio de enero de 2021.

Navarro es el segundo antiguo asesor de Trump en ser hallado culpable por no cooperar con el comité parlamentario que investigó ese ataque. El primero, en julio del año pasado, fue el ultraderechista Steve Bannon, cuyo caso está ahora en apelación.

La Fiscalía, según la cadena CNN, alegó este jueves que Navarro “hizo una elección” al no obedecer la citación de febrero de 2022, y subrayó que Navarro sabía lo que se le había solicitado hacer y cuándo.

Leer: Trump y 18 imputados en Georgia junto a él se declararon no culpables

Su abogado, por otra parte, se aferró a que esa citación supuestamente no especificaba dónde debía presentarse y argumentó que la Fiscalía no había conseguido demostrar que no acudió por error o accidente.

El Departamento de Justicia presentó su demanda contra él en agosto de 2022.

Estaba acusado de dos delitos de desacato al Congreso- el primero por negarse a responder a la petición para testificar ante el comité de la Cámara Baja que investigaba el asalto al Capitolio y otro por no entregar a ese ente unos documentos que le había solicitado.

Imagen de archivo. EFE/EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

Cada uno de esos cargos acarrea una pena mínima de 30 días y un máximo de un año en la cárcel, así como una multa que podría llegar a 100.000 dólares.

El comité que investigó el asalto al Capitolio fue creado por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y estuvo formado por siete congresistas demócratas y dos republicanos enfrentados con Trump- Liz Cheney y Adam Kinzinger.

El 6 de enero de 2021, unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del ahora presidente estadounidense, Joe Biden, frente al candidato republicano en las elecciones de noviembre de 2020.

El comité parlamentario concluyó en diciembre de 2022 que Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó o apoyó una insurrección, además de conspirar para defraudar al Gobierno federal y para hacer declaraciones falsas a la Administración

Navarro fue juzgado en Washington y sus abogados dijeron este jueves tras conocer el veredicto que el caso no se resolverá en el tribunal federal, sino en el de Apelación, donde prevén presentar su recurso.

El exasesor de Trump se negó a colaborar con el comité con el argumento de que el ahora expresidente invocó la doctrina del “privilegio ejecutivo”, lo que significa que no pueden divulgarse sin su permiso ciertas informaciones.