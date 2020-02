El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, negó hoy la denuncia de que funcionarios del Gobierno, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y jefes militares se reunieron el miércoles para urdir un plan para sabotear las elecciones del domingo.

Fadul, delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral (JCE), aseguró que “eso es mentira, es una falacia que solo existe en una mente febril”.

La denuncia fue hecha en su cuenta de Twitter por el vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Núñez, según publicó el periódico El Caribe.

“No recuerdo haber participado en eso. No hemos hecho reunión esta semana . No he ido al Ministerio de Defensa en 15 o 20 días”, aseguró Fadul, en entrevista telefónica cedida a El Nacional.

Fadul, miembro del Comité Político del PLD, expresó que “no sé de dónde sacan esa información”.

La denuncia

Según la afirmación de Núñez, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, encabezó una reunión el pasado miércoles con varios jerarcas militares y ministros del Gobierno con el objetivo de sabotear el proceso electoral, porque “no le favorece”.

Sostuvo que en el encuentro participaron varios militares de alto rango y los ministros del Gobierno José Ramón Peralta, Francisco Javier García, José Ramón (Monchy) Fadul y el asistente del presidente, Robert de la Cruz.

También habría participado el presidente del PLD, Temístocles Montás.

“Este miércoles 12, el ministro de Defensa encabezó una reunión política para coordinar el operativo con el que su jefe Danilo Medina pretende maniobrar a favor de sus candidatos a las alcaldías, pero especialmente ensayando para las elecciones presidenciales”, escribió Núñez.

El vocero de la FP, partido que lidera el expresidente de la República Leonel Fernández, afirmó que en la reunión habrían participado cuatro israelíes “que tienen acceso a equipos que operan desde esa oficina para monitorear”.

El control de la JCE

El ministro de Interior y Policía recordó que en cada proceso electoral, los oficiales y demás miembros de las instituciones armadas pasan a estar bajo el control de la JCE, lo que demuestra “que esa denuncia es un invento”.

“Los cuerpos armados pasan al control de la JCE. Estarán a disposición de la JCE”, ratificó Fadul.

Sobre la supuesta presencia en el país de israelíes contratados para manejar equipos informáticos instalados en el Ministerio de Defensa para monitorear el proceso de votaciones, Fadul dijo que desconoce de la existencia de los mismos.

No obstante, recordó que “desde cuando Trujillo (Rafael Leonidas) hay israelí en Sosúa”, refiriéndose a la presencia de esos inmigrantes en ese municipio de la provincia de Puerto Plata.

“Esa denuncia es una locura”, insistió sobre la alegada reunión de militares y funcionarios del Gobierno.