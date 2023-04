Fallece niño herido venía con familia NY

SANTIAGO. Falleció anoche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital regional universitario infantil Doctor Arturo Grullón, un niño de 9 años que resultó herido en la cabeza cuando delincuentes tirotearon el vehículo en que viajaba luego de salir del Aeropuerto Internacional del Cibao.

La doctora Mirna López, directora del centro de salud estatal, confirmó el deceso del menor, a quien no identificó por razones legales.

No obstante, el portal televisivo y digital RNN, da cuenta de que el menor respondía al nombre de Gioser Luis Féliz, quien iba en el vehículo junto a sus familiares al municipio de Villa Vásquez, donde residía.

La familia del niño fue tiroteada por desconocidos en la avenida Circunvalación Norte al negarse a estacionarse para un atraco.

Se estableció que la familia del infante llevaba varios años que no visitaba el país.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones sobre este suceso.

Tanto en Santiago como en otras terminales aéreas del país, ocurren con frecuencia asaltos y atracos contra viajeros tanto nacionales y extranjeros.

Karla Maribel

Otra víctima colateral de un ajuste de cuentas fue Karla Maribel Conteras Campusano, de 14 años la noche del pasado sábado en Los Guandules.

Según versiones uno de dos jóvenes llegan a la calle primera de Los Guandules y la emprendieron a tiros contra Edgar Alexander Nova, (El Budas)y fue alcanzanda por varios disparos.

La jovencita se econtraba frente a su casa cuando fue impactada.

Durante el sepelio, en el cementerio Cristo Salvador, estudiantes de la escuela Parroquial Domingo Savio describieron a Carla como una joven inteligente, respetuosa, y apasionada al momento de jugar voleibol, que obtuvo múltiples trofeos por representar a su escuela en torneos nacionales.

Su madre, Sandra Campusano, lamentó que en lo que va de mes hay ocho casos similares convirtiéndose ya en una rutina.

“Hoy fue mi hija, pero mañana puede ser el hijo de cualquier otra persona, no me quedan lágrimas para seguir llorando al regalo más apreciado que me hizo Dios. Por eso pido a las autoridades que hagan su trabajo ¿O ustedes le tienen miedo a los delincuentes?”.

