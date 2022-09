Familia de Yuniol critica sentencia

La familia del asesinado abogado Yuniol Ramírez Ferreras declaró hoy que la sentencia dictada la madrugada de este viernes sobre el asesinato de su pariente, no es más que el resultado de algo que se veía venir, fruto de una investigación corrupta, encubridora y delincuente, realizada por el Ministerio Público.

Mientras, el Ministerio Público informó esta mañana que apelará dicha sentencia, en la cual solo Argenis Contreras resultó condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Ramírez y Faustino Rosario a un año de reclusión, por los casos de corrupción en la Omsa y Manuel Rivas absuelto.

Ramón Ferreras, hermano de la víctima, dijo que lo que ocurrió era algo que se veía venir, puesto que hace tiempo había denunciado que se trataba de una investigación, corrupta, encubridora y delincuente, con la intención de que no se hiciera justicia.

Sostuvo que en el expediente, el Ministerio Público ni siquiera presentó pruebas contundentes que permitieran la condena de Argenis Contreras. Culpó de esa situación a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y al director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, Wilson Camacho.

Recordó que la familia se retiró del proceso, porque sabía lo que iba a ocurrir, puesto que, a su entender, el expediente fue elaborado con la intención de que fracasara para encubrir a los matadores de su hermano y a los responsables de los actos de corrupción de la Omsa.

“Ese expediente se hizo con la finalidad de encubrirlos a todos. Los jueces fallan con pruebas y desde la medida de coerción no sometieron pruebas, el Ministerio Público no puso el arma de fuego del crimen, no hizo nada”, precisó Ferreras.

Dijo eso fue hecho de esa manera, porque se trató un crimen de Estado, con la intención de resguardar a los responsables.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este viernes a 20 años de prisión a Argenis Contreras por el asesinato de Ramírez Ferreras y liberó de cargos a Manuel Rivas por los actos de corrupción cometidos durante su gestión en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Por la muerte de Yuniol Ramírez, solo Contreras resultó condenado, mientras que por los actos de corrupción de la Omsa, el tribunal solo sentenció a Faustino Rosario a un año de prisión.

Los jueces Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo encontraron a Contreras culpable de homicidio en perjuicio de Ramírez Ferrera, por lo que lo sentenciaron a 20 años de reclusión mayor, a cumplirlo en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

El tribunal descargó a Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco (El Grande) y dispuso el cese de la prisión y su puesta en libertad.

También, fue descargada Heidy Carolina Peña, esposa de Contreras. A su favor, los jueces determinaron que no se pudo determinar complicidad en el asesinato de Ramírez Ferreras.

También fueron descargados por insuficiencia de pruebas Lilian Francisca Suárez Jáquez y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista).

En cuanto a los alegados actos de corrupción cometidos en la Omsa, el tribunal solo encontró indicios de culpabilidad contra el gerente financiero de la entidad, Faustino Rosario Díaz, por lo que lo sentenció a un año de prisión.

En cuanto al exdirector de ese organismo, Manuel Rivas el tribunal rechazó los cargos de corrupción y sobornos instrumentados en su contra por el Ministerio Público, por lo que lo descargó y ordenó el cese de la medida de coerción que pesa en su contra.

El tribunal dictaminó que a Rivas no se le pudo demostrar la acusación de asociación para cometer irregularidades de prevaricación y desfalco de fondos en la Omsa.

El cadáver de Ramírez Ferreras fue encontrado el 12 de octubre de 2017, atado a un block, en un arroyo del sector de Manoguayabo.