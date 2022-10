FNP advierte con relación a la crisis con Haití

Santo Domingo.- La Fuerza Nacional Progresista a través de su vocero Pelegrín Castillo calificó como débil la posición del Gobierno dominicano frente al haitiano en materia de repatriaciones, nacionalización del trabajo, restricciones en el acceso a los servicios, bienes públicos, programas de defensa y seguridad ciudadana.

El ex legislador y ex ministro de Energía y Minas reclamó una posición más enérgica de las instituciones públicas que representan al Estado Dominicano, no sólo en el plano del discurso diplomático oficial, sino de acciones contundentes de seguridad.

Expresó que la Fuerza Nacional Progresista cree además, que esa trama criminal contempla eventualmente “una intervención humanitaria preventiva” en toda la isla, para evitar un choque de poblaciones, ante la más que previsible resistencia del pueblo dominicano.

Se trata de una crisis fríamente planificada e inducida, que se agudiza en este contexto de crisis mundial y continental, con la que se pretende enterrar o derivar la responsabilidad por la atroz suma desastres y escándalos, que se han provocado al negar sistemáticamente los derechos fundamentales, dijo el jurista Pelegrín.

De este modo, ni Haití sale a camino y República Dominicana como Estado Pivote queda más enredado en las abísmales crisis haitianas, con potencial de generar un conflicto insular, regional, y continental sin precedentes”, puntualizó Castillo.

Finalmente, Castillo de la FNP, explicó que la Comunidad Internacional conoce desde hace décadas que Haití es una nación emblemática, pero con un Estado fallido, y en vez de ir a su rescate y reconstrucción como era su obligación, ha preferido descargar sus crisis complejas.