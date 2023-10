Hombre sobrevive a 6 puñaladas tras atraco

Santo Domingo.-Un hombre que fue víctima de la delincuencia que reina en República Dominicana, sobrevivió milagrosamente a seis puñaladas que le propinaron dos atracadores para despojarlo de un teléfono celular, hecho ocurrido en el sector El Pensador de Villa Duarte en Santo Domingo Este.

El pasado miércoles 4 de octubre del presente año a las 8:30 de la noche, Lisandro de la Cruz, un consultor de contabilidad que trabaja con impuestos y otros asuntos, narra que vivió el momento más oscuro de su vida, cuando fue atacado prácticamente frente a su casa por dos individuos apodados “Morenito” y “El hijo de Satanás” que le seguían los pasos.

“Lo primerito que me dijeron fue, dame tu celular, ellos no preguntaron por más cosas, solo por el celular y, al yo tener el celular en un segundo pantalón, se me dificultó pasarle el celular, entonces ahí fue que empezó el inconveniente, porque al yo intentar sacarlo, no sé si ellos pensaron que yo podía tener un arma o algo y cogió “Morenito” y me dio un puyón y le dijo al otro, púyalo y después “El hijo de Satanás”, me puyó por la espalda y me cortó en varios lugares”, narró De la Cruz a El Nacional.

Cuenta que tras ser apuñalado cayó al suelo de rodillas y al verse la sangre gritó “me atracaron, me atracaron”. “Hay tres personas que estaban en el parqueo, al frente, ellos ven lo que pasa, pero no tomaron mucho caso”, detalló.

Narra que tras el hecho se quedó mirando a sus verdugos y ellos miraron hacia atrás.

Dice que en ese momento logró ponerse de pie para retornar hacia la casa de su madre, de donde había salido.

“Cuando voy caminado, no logro cruzar la calle, me desmayo y caigo al suelo y en ese momento pasó un delivery de Pedidos Ya y me pregunta, ¿Qué pasa, te atracaron?, y yo le hice gesto con la mano que sí, él me dijo que iría a buscar a la Policía (muy cercana al lugar del hecho) y al memento había un conglomerado de policías y de gente”, contó De la Cruz.

Luego de eso fue llevado al Hospital Traumatológico doctor Darío Contreras, donde fue intervenido quirúrgicamente, de quienes dice sentirse muy agradecido.

Llama la atención que el suceso ocurrió a menos de 100 metros de un destacamento de la Policía y a menos de 200 de la base de la Armada de República Dominicana (ARD).

Los moradores de la zona dicen que el parque de El Pensador es tierra de nadie en horas de la noche, porque a pesar de que hay destacamento y está tan cerca la Armada, no hay un patrullaje por la zona y decenas son atracadas a cada momento por desaprensivos que viven al asecho de sus víctimas, como le ocurrió a este hombre, que pudo vivir para contarlo.

Apresamiento

Días después, uno de los sujetos fue apresado, “El hijo de Satanás”, y posteriormente se le conoció medida de coerción. El juez Geomar de la Cruz Quezada le dictó tres meses de prisión preventiva para cumplirlos en la cárcel de La Victoria, mientras que se persigue a “Morenito”.

Otros casos

Varias personas dicen haber sido víctimas de estos malhechores, que por lograr su objetivo de despojar a las personas de sus pertenencias, les importa poco quitarle la vida a cualquiera.