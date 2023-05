Humor negro: ¿Corre peligro ante la generación de cristal?

El humor es más que un pasatiempo. El poder de la risa permite reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y los pensamientos negativos, libera endorfinas y adrenalina, además juega un papel importante en todo tipo de relaciones.

Día tras día las redes sociales: Instagram, Tik Tok y Twitter, demuestran que no existen límites para lo hilarante y risible, siendo a la vez un medio de expansión para el humor negro.

En el stand up se utiliza mucho este tipo de humor el cual es definido como: “aquel capaz de ver algo ‘gracioso’ en una situación que no lo es por sí misma”.

Muchos humoristas han sido criticados y “condenados” por la llamada “generación de cristal” al recurrir a temas sensibles para hacer reír. ¿Pero quiénes son ellos? Y ¿Por qué son tan sensibles?

Elías Serulle

La generación de cristal fue definida por la filósofa española Monserrat Nebrera como aquellos jóvenes nacidos a partir del año 2000, que nacieron en la época 100 % digital. Y para la psicóloga clínica Rosa Hernández, contexto cultural, esta generación tiene patrones conductuales, formas de pensar, y la visión de ver la vida diferente, que sólo hacer un click pueden lograr casi todo.

También te podría interesar: Carlos Sánchez alista gira por el país

Recordamos el caso de los premios Oscar cuando Chris Rock hizo un chiste sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, al compararla con la Teniente O’Neil, de la película de Ridley Scott porque estaba pelada a ras, pero es porque Jada padece alopecia. Rock terminó recibiendo una bofetada de Will, por burlarse de su esposa.

En el ámbito local, el comediante de stand up Ariel Santana, en un momento fue criticado por su humor negro.

En aquel entonces hizo un comentario sobre el grupo musical surcoreano BTS, que algunos fanáticos consideraron “irrespetuoso”, al escucharlo decir que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes, describiendo posteriormente a la banda como “La versión china de los Backstreet Boys”.

El Pio RD

Y así podemos mencionar muchos otros casos, ¿Es posible que la susceptibilidad ante cualquier tema que hiera sensibilidades provoque que el humor negro corra peligro?

Para los comediantes Elías Serulle y Orlando Toribio, mejor conocido como “El Pio RD”, el humor tiene límites, por lo que siempre tratan que sus rutinas sean más graciosas que ofensivas, para no causar una reacción no positiva en la gente, pues consideran que la razón principal del humor es llevar alegría.

Serulle, explicó a ¡Qué Pasa! que los límites son muy personales, cada quien tiene algo con lo que no relaja, “yo no creo que uno tiene derecho a controlar con qué otro relaja. Honestamente no creo que el humorista la tenga más difícil. No veo realmente ese llamado de la generación de cristal, pues estas tienden a ser reacciones muy de internet”.

Resalta que lo más difícil de ser humorista es intentar encontrar el punto de conexión con el público, porque los chistes no conectan por historias, sino por el sentimiento, además de poder encontrar por qué es gracioso, y por qué conecta con la gente.

“Creo que ahí está el truco, porque no solo implica una buena idea, sino refinarla mucho hasta que tu encuentra eso que la gente comparte contigo”.

Rosa Hernández

De su lado, El Pio, quien fue declarado persona “no grata” en Dajabón, por un chiste realizado en el programa El Open Mic, considera que “hacer humor con una parte de la sociedad sensible es muy difícil y más para las redes sociales, pues si lo hago en un escenario, la gente que asiste al show ya me conoce, sabe más o menos cuál es mi estilo, sabe lo que esperará de mí. Pero, en las redes sociales es más difícil porque como hay tantas personas los videos se viralizan y ahí entra la generación de cristal, y lo más mínimo puede ser que a ellos le incomode”, manifestó

Aunque reveló que se ha cohibido en algún momento de hacer un chiste, considerando que hay personas que no entienden el contexto del humor negro; aun así manifiesta que trabaja para la mayoría.

“No puedo, por un sector mínimo que se vaya a herir dejar de hacer la idea que yo entiendo que va a funcionar a la mayoría del público, no me puedo poner límites, porque si me llevo de la generación de cristal no tendré temas de qué hablar y no seré yo mismo”.

Especialista

¿Por qué el humor negro puede ser un elemento que no tolere la generación de cristal? Ante esta interrogante la especialista del Centro Vida y Familia explicó que “una de las características de esta generación es su gran sensibilidad, por eso le llaman de Cristal, pueden romperse, son percibidos como frágiles; son muy susceptibles ante a las críticas, se ofenden fácilmente, tienden a reaccionar un tanto exagerado frente a las injusticias y las vulnerabilidades de los demás. Por eso el humor negro les molesta, no conciben ver algo chistoso en una situación trágica o cruel”.

Aunque este tipo de humor puede afectar la fragilidad de algunas personas, no es menos cierto que dependiendo de cómo se construya el chiste puede provocar risas, suena contradictorio, pero “para algunas personas es simplemente una forma de expresión, de narrar una tragedia o penurias de forma creativa e ingeniosa y provoca risa; sin embargo, para otros es una manera de burla, poco sana, de las desgracias de los demás” manifiesta la doctora Hernández.