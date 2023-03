Lindsay Lohan reveló a TMZ que está esperando a su primer hijo con su esposo Bader Shammas . “¡Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por este próximo capítulo”, expresó.

Aunque no especificó el sexo del bebé ni detalló cuántos meses de embarazo tiene, la conocida actriz y cantante, también compartió la buena nueva con sus seguidores, publicando una imagen de un pañalero de bebé blanco con la frase: “Coming Soon” y sobre el pie de foto anotó: “Estamos bendecidos y emocionados”, junto a tres emojis, informa la revista Elle. Lindsay y Bader se casaron el año pasado, pero han mantenido su relación en privado.

Mientras la cantante Avril Lavigne se presentaba durante los Premios Juno, una activista climática subió topless al escenario y caminó por el espacio hasta que la seguridad la escoltó fuera; dejando a todos los presentes sorprendidos.

Pero antes de que saliera, Lavigne la echó de una manera interesante, informa la revista Elle. En respuesta a la interrupción, Avril la insultó diciéndole: «¡Vete a la m%/(a, vete a la m$%$a, p$%%a!» Después de que la seguridad escoltara a la mujer fuera del escenario, Lavigne comentó: «Ahora nadie intente nada esta vez o el canadiense saldrá de mí y me jo%/é». Muchos han criticado y burlado del incidente, por lo que el mensaje detrás de su acto de protesta se perdió.

El comediante Orlando Toribio, mejor conocido como El Pio RD, contará su historia de vida, como mejor lo sabe hacer, con un humor. El show que lleva por nombre “El Vago Triunfador” se llevará a cabo este sábado 18 de marzo en Escenario 360.

“Este show es autobiográfico, en el que de forma jocosa expondré el camino que he recorrido. Nunca pensé que iba a vivir de esto, y en el camino pasaron muchas cosas que me llevaron a convertirme en lo que soy hoy, que yo digo es un “Vago triunfador” manifestó El Pio RD. Destacó que se refiere a vago, no porque crea que es algo de vagos, sino porque muchas personas no lo consideran un trabajo. Las boletas del interesante show están disponibles en Tix.do.