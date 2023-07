Importante visita

La visita del presidente Luis Abinader a Bruselas, Bélgica, apunta a convertirse en una de las más fructíferas, porque además de participar en la reunión de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), sostendrá encuentros con jefes de Estado y líderes de organismos multilaterales.

Abinader sostuvo una primera reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con quien seguramente abordó temas sobre desembolso de créditos y concertación de nuevos empréstitos para financiar áreas de desarrollo en República Dominicana.

El encuentro entre el Presidente con su homólogo de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, reafirma el interés del jefe de Estado de consolidar relación con una nación sudamericana que emerge como gran productora de petróleo y potencial importadora de productos dominicanos.

El presidente Abinader inició su jornada de este día con un encuentro con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, con quien abordará el tema sobre la crisis de Haití, en razón de que el mandatario jamaiquino ha asumido un rol de liderazgo en el área del Caribe en torno al abordaje de ese drama.

El inicio esta tarde de la Cumbre Unión Europea y líderes del Caribe reviste trascendencia histórica porque hace tiempo que no se celebra un encuentro a ese nivel de la Unión Europea con sus antiguas colonias, al menos no con el alcance del que derivó en un acuerdo comercial no recíproco, como el de Lomé, a finales del siglo pasado.

La reunión de Abinader con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Vonder Leyen, es también trascendente porque permitirá al mandatario esclarecer ante esa comisionada la posición dominicana ante la crisis haitiana, además de actualizar el programa de cooperación de la Comunidad Europea al país.

La Cumbre de la UE y la Celac se erige en escenario propicio para que el presidente dominicano cultive o promueva un nuevo liderazgo con mayor interacción política y sostenido incremento en el intercambio comercial con las islas del Caribe, para lo cual se requiere limar muchas asperezas.

Por las razones precedentemente expuestas y por otras de naturaleza geopolítica y económica, la presencia del presidente Abinader en la Cumbre entre Europa y el Caribe reviste excepcional importancia para República Dominicana, que se ubica muy cerca del huracán de violencia social que hoy abate a Haití.