Inaguran exposición «Banreservas: Historia y Sociedad»

Santo Domingo.- El Banco de Reservas inauguró la exposición, “Banreservas: Historia y Sociedad”, un recorrido histórico y conmemorativo que inicia el ciclo de actividades de celebración del 80˚aniversario de la institución financiera. El BR fue fundado el 24 de octubre de 1941, por el Estado Dominicano.

El licenciado Samuel Pereyra, administrador general, dijo que la apertura de la muestra histórica en el Centro Cultural Banreservas es un motivo de satisfacción al exponer de forma museográfica y moderna, los sucesos más importantes del Banco de Reservas.

Pereyra dijo que ante el aniversario 80 del Banco de los dominicanos, se ha apelado tres eventos culturales que incluye, además de la muestra, un libro de arte e historia, que tiene como coordinador a Roberto Cassa, historiador y director del Archivo General de la Nacional y Se incluye además una gala musical en el Teatro Nacional.

La exposición

Se informó que estará abierta 120 días, desde este dos de octubre hasta el 2 de enero de 2022, periodo durante el cual sus visitantes podrán ver el pasado y génesis de la banca, cómo surge y cuáles eran y son sus retos y desafíos de Banco del Estado y de la comunidad dominicana.

La exposición, abierta en el Centro Cultural Banreservas, recrea a sus visitantes la evolución desde la creación, los hitos de su desarrollo y las personalidades y acontecimientos relacionados.

El acto protocolar se desarrolló en la plataforma de la primera sucursal del BR, de la calle Isabel La Católica, respetando el rigor de las medidas sanitarias y los protocolos de distanciamiento. Posteriormente, el administrador y los funcionarios e invitados, pasaron en pequeños grupos al interior del Centro Cultural Banreservas para ser los primeros en conocer los módulos es la muestra,

La muestra fue desarrollada sobre temas, orden cronológico y contextos, apelando a recursos museográficos interpretativos, gráficos, dibujos, fotografías, textos, narraciones sonoras, videos, maquetas y recreación de espacio.

La exposición cuenta, además, con piezas de la colección que el Banco ha ido atesorando y conservando, y que tienen un notable valor histórico y artístico.

Los niños también tienen su espacio en esta muestra, que promete muchas actividades sorpresas para el disfrute de toda la familia, las cuales se anunciarán en las redes sociales del Centro Cultural y las del banco.

La historia

El Banco de Reservas de la República Dominicana fue creado en octubre de 1941 por decreto presidencial del dictador Rafael Trujillo, con la promulgación de la Ley No.586. Para la época sólo había 12 oficinas bancarias en todo el país, todas de tres bancos extranjeros.

Para crear el Banco de Reservas, el gobierno de Trujillo se planteó negociar con The Nacional City Bank of New York (establecido en el país en 1926), rondas que se extendieron durante varios meses, concluyendo con la firma del contrato de compra-venta.

El viernes 24 de octubre de 1941, a las 11:30 de la mañana, los miembros del Congreso Nacional se reunieron en la Cámara de Diputados para escuchar el mensaje del entonces Jefe del Poder Ejecutivo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, para depositar el anteproyecto de ley destinado a la creación de lo que sería el Banco de Reservas de la República Dominicana.

Se establecía que la institución bancaria estaría destinada a sostener el futuro de nuestra independencia y seguridad económica, pues había llegado el momento de organizar racionalmente la economía dominicana.

El Consejo de Directores, que sesionó por primera vez el 25 de octubre de 1941, integrado por los dominicanos Virgilio Álvarez Pina, como presidente del Consejo y quien para entonces era secretario del Tesoro y Comercio; y Pedro R. Espaillat, hasta el momento Gerente de la Casa Espaillat, quien asumió como vicepresidente.

En tanto que con las funciones de vocales sesionaron Anselmo Copello, antiguo propietario de la Compañía Anónima Tabacalera y José Antonio Jiménez Álvarez, azucarero de San Pedro de Macorís, además de tres norteamericanos. De esa primera sesión quedó designado el primer secretario del Consejo, el abogado e intelectual Julio Ortega Frier.

El capital original del Banreservas fue de un millón de pesos- RD$1,000,000 que sería pagado por el Estado. Quedó establecido que el suscrito fuera de quinientos mil pesos (RD$500,000.00).

Las primeras oficinas fueron abiertas, además de Santo Domingo, en cinco municipios cabecera: Santiago, La Vega, Puerto Plata, Barahona y San Pedro de Macorís.

El Centro Cultural Banreservas detalla que poco a poco, se explica que el banco fue ampliando su presencia a toda la República, identificándose con las aspiraciones de cada comunidad y haciendo suyos los proyectos de desarrollo en todos los órdenes.

Banreservas fue creciendo al unísono con el país, como hoy lo demuestran con elocuencia nuestras más de 250 oficinas, que cuentan con un personal cada vez más comprometido, respaldado por la más avanzada tecnología de la banca.

Pereyra estableció que, desde sus orígenes, el Banco de Reservas no ha sido sólo una institución financiera que ha contribuido al desarrollo económico nacional, sino que también, por filosofía y compromiso, tiene una participación destacada en el fomento de la música, la literatura, la educación, el deporte, las artes plásticas y otras expresiones de gran valor humano.