Inicia el año con actitud positiva

Para todos los logros que uno se proponga, además de la intención y el esfuerzo que se debe aplicar para alcanzarlos, sin duda se debe tener la actitud positiva que sirve de impulso y no permite tumbar los ánimos.

Se crean muchas expectativas con un nuevo año y cada persona se visualiza en función de sus metas y el mejor camino para lograrlas. Abundan las esperanzas, las oraciones y el inmenso deseo de una mejor vida junto a planes cumplidos.

Carmen Virginia, M.A. psicóloga clínica y terapeuta familiar, dice que es importante la actitud que se tenga para el iniciar un año, sin embargo, muchas personas caen en trampas mentales, ya sea con auto sabotajes, o quedándose en heridas del pasado que no les permiten avanzar. También cayendo en círculos viciosos que repiten año tras año.

“Entrar a un nuevo año sin embargo nos ofrece la oportunidad de un nuevo inicio. Si vemos que cada año no logramos metas y objetivos, es bueno plantearse la idea de buscar ayuda. Ojo con el positivismo tóxico. Es otra trampa. Aquí, en el nuevo año que inicia hay una gran oportunidad de cambios, y que sean sostenibles y logrables”, agregó la psicóloga del Grupo Profesional Psicológicamente.

Pero, muchos se preguntarán ¿cómo se logra tener una actitud positiva, cuando en muchas ocasiones arropan los problemas?

“Los problemas, que no son más que situaciones difíciles que te pone la vida, son parte de los seres humanos. Qué tan fuertes o no, dependerá de muchas cosas, sin embargo, buscar herramientas que nos ayuden a superarlos es nuestra responsabilidad”, explica.

El secreto para obtener la firmeza necesaria, para planificarse y cumplir las metas que se planeen para este año, es –al decir de la profesional- estudiar y aprender de errores pasados.

“Los aprendizajes son parte de la vida, el que no aprende de sus errores está obligatoriamente destinado a repetirlos. Si tenemos años planificando y teniendo planes que no hemos logrado, no es un buen momento para parar y reencuadrarnos, buscar alternativas y maneras distintas de lograrlo”, aconsejó.

Tomar consciencia

Carmen Virginia exhorta a ser adultos responsables, ser conscientes de nuestras capacidades, pero también de nuestras limitaciones.

“Y pongamos en marcha un plan de vida, con expectativas reales, que podamos alcanzar. Y si no podemos hacerlo solos o solas, busquemos ayuda, que quizás no nos de lo que queremos; pero sí nos ayudaría a indagar, porqué no lo hemos podido lograr. A veces no es porque no queremos, si no porque no podemos y ni siquiera sabemos eso, qué hay temas nuestros que nos impiden eso”.

La profesional afirma este nuevo año es una gran oportunidad.

“Planifiquemos, organicemos nuestras vidas, familias, profesión, estudios, pero dentro de un marco realista. Ese es uno de los ingredientes principales, para lograr lo que queremos”.