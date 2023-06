José A. Mera: “Vamos por medallas en Juegos San Salvador”

El conocimiento y la comprensión sobre los demás es sabiduría”.

El equipo dominicano de tiro al plato tiene grandes posibilidades de ganar medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.



La consideración la externó José A. Mera, presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Plato.

Las competencias de esa disciplina deportiva se efectuarán del 30 de junio al 7 de julio en el Polígono de Tiro al Plato “El Higüero”.

“Vamos por medallas en los Centroamericanos y del Caribe, afirmó Mera, al ser abordado por los periodistas de El Nacional.

José A. Mera, presidente de la Federación de Tiro al Plato.

De acuerdo al criterio del principal dirigente de la Federación de Tiro al Plato, serán pruebas muy difíciles: “Hay una gran motivación y competiremos en nuestra tierra. Estoy muy optimista. Conozco a nuestros atletas y sé que ellos se entregarán y harán un gran trabajo en los Juegos”, manifestó.

Se mostró esperanzado en que los dominicanos realizarán una labor que los llevará al podio.

Los dominicanos

Skeet masculino

Julio Elisardo Dujarric, Félix Domingo Hermida y Máximo Tavárez.

Fosa masculino

Eduardo Lorenzo, David Yunes y Henry Alejandro Tejeda.

Fosa femenino

Josabet Hazoury.

Panam Chile

Mera informó que los ganadores de medallas de oro reciben plazas para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.



Participantes

Los países que estarán en los juegos son: Barbados, Colombia, Guadalupe, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.



Se trabaja

José A. Mera me informó que se trabaja aceleradamente en el Polígono de Tiro “El Higüero” y que esa instalación estará lista en los días venideros. No adelantó fecha.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.