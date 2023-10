José Antonio descubrirá sus canciones guardadas «dentro del cajón»

“Dentro del cajón” se mantienen guardadas todas las historias hechas canciones por José Antonio Rodríguez, las cuales serán desempolvadas el próximo viernes 21 de octubre en Casa de Teatro.

“Monólogo del Cantautor”, la plataforma sobre la que el artista recorrerá varios puntos del país, no se trata de un concierto para cantarlas, sino para contarlas. Y allí habrá un momento antes de cada canción en el que José Antonio no le hablará al público, sino que se hablará él, explicó Nono Rodríguez, ideólogo y productor de esta nueva experiencia del cantautor dominicano.

“Hay un momento hermosísimo que se da en los conciertos de José Antonio, con esa facilidad expresiva que tiene de cautivar al público y es el momento antes de cada canción. De ahí viene eso, de invitar al público a no presenciar un concierto, sino a presenciar el proceso que él tiene metido en su propia cabeza, dentro del cajón”, resaltó Nono, durante un encuentro celebrado anoche en el bar Juan Lockward, del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Sin duda una innovadora puesta en escena que destaca el valor de la canción de autor acompañada de un uso poético de la tecnología, durante la cual el artista estará atrapado en un cubo translúcido, transformando un escenario típico en toda una experiencia visual.

El intérprete y autor de Vive también compartió detalles del concierto y la gira artística que se desprende de este proyecto con el que llegará a distintos escenarios del país.

El exministro de Cultura y exembajador dominicano ante la Unesco solo estará acompañado de dos jóvenes músicos: (Ronny Cruz y Geann García y Geann García), a los cuales presentó con orgullo por la calidad profesional de esta sangre nueva.

“Ustedes no tienen idea del valor musical, de conocimiento y de interpretación de estos muchachos. Lo que he vivido con ellos me ha hecho joven a mí. Geann toca chello, guitarra, contrabajo, saxofón y Ronny, el arreglista del show, toca piano, guitarra, saxo y percusión”, resaltó el artista romanense.

Aseguró que “‘Monólogo del Cantautor’ será una gran experiencia. Todos ustedes forman parte de este embudo donde vamos a meter muchísimas sustancias para sacar, al menos, alegría, orgullo de ser, y sobre todo en este momento, la ansiada paz”, resaltó el creador de reconocidos éxitos como Para quererte, Como un bolero, Puedo y Vive, entre otros.

Gira de conciertos

Luego de su presentación en Santo Domingo, la gira continuará el 3 de noviembre, en la Sala Julio Alberto Hernández, del Gran Teatro Regional del Cibao; a beneficio del Hospicio San Vicente de Paul.

Luego llegará el 11 de noviembre, al Teatro Dosa, de La Vega; el 9 de diciembre en el Auditorio Alianza Juvenil en La Romana y culminará el 14 de diciembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, CCN y Jumbo.

Equipo

Concierto: «Monólogo del Cantautor»

Músicos: Geann García y Ronny Cruz

Diseño de luces: Hjalmar Gomez

Animaciones VJ: Derly Payano

Sonido: Les Bueno

Montaje: Liliana Soto y Dimensión Visual

Producción e idea general: Nono Rodríguez de Once y Once

Arte y diseño: Bimbo González

Video y la fotografía: Babeto Rodríguez.