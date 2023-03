MIAMI, FLORIDA.- La mayor satisfacción de un atleta es tener una actuación destacada, sobre todo cuando los problemas de lesiones son limitantes para tener un buen desempeño, tal como sucedió la noche del lunes con el lanzador boricua José de León

“Soñaba con un momento como este por todas las cosas que he pasado”, expresó De León luego de hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol, al conseguir 10 ponches y no embasar a ningún bateador durante 5.2 episodios que le lanzó a Israel, en el triunfo de Puerto Rico 10 por 0.

Al momento de salir del montículo, el dirigente Yadier Molina no le quitó la pelota a De León, se la dejó como forma de regalo por la actuación que tuvo.

“Voy a conservar esa pelota, la cual ya está firmada por los cuatro lanzadores que accionaron y por Martín Maldonado que nos recibió”, dijo.

De León, quien se apuntó la victoria, se unió al dominicano Ubaldo Jiménez como los únicos abridores en la historia de justa mundialista en lograr la decena de ponches en una salida.

“De verdad que no me lo creo, estoy viviendo un sueño que es súper especial. Tener un momento como este después de todos los obstáculos que he tenido en mi carrera, frente a mi familia y usando la camiseta de Puerto Rico, lo hace más especial”, significó el serpentinero.

Valoró en gran manera el contar con Martín Maldonado detrás del plato y con Yadier Molina como dirigente, de quienes señaló fueron vitales para mantener la concentración y el enfoque durante un encuentro donde la fanaticada puertorriqueña no hizo silencio en ningún momento.

“Tenerlos a ellos da una confianza única a cualquier lanzador y facilidad en el trabajo”, señaló.

Sobre el transcurrir del no-hitter indicó que no estaba pendiente a lo que estaba sucediendo, ya que estaba muy concentrado en seguir los lineamientos del receptor Maldonado.

“Cuando se tiene ese tipo de concentración y fe en su receptor los innings pasan más rápidos. Estuve más pendiente a los ponches que a las entradas perfectas, pero sí sabía que iba perfecto”, precisó.

Destacó que el lanzar en el béisbol invernal puertorriqueño le ayudó a reencontrarse consigo mismo y reconocer algunas fallas.

“El lanzar en Puerto Rico fue muy importante para mí, porque me ayudó a reconocer cosas en mi brazo y que me ayudaron a sentirme en la mejor de las condiciones de mi carrera”, resaltó.

Dijo sentirse honrado con todos los fanáticos que han seguido su carrera y han confiado en él, les dedicó la presentación del lunes por la noche.

“Le dedico a cada uno de ellos este momento que ha sido el mejor de mi carrera”.