Karol G muestra golpes sufrió en caída

La cantante y compositora colombiana, Karol G, luego de sufrir una caída durante el concierto que formaba parte de «Bichota Tour» en Miami, publicó un video en las redes sociales mostrando los golpes que sufrió.

A pesar de sentirse adolorida por los fuertes golpes que se produjo, la exponente urbana pudo culminar el encuentro con su fanaticada.

«Se me partieron todas las uñas, creo que se me partió una rodilla. Me duele to», expresó la intérprete de temas musicales como: Poblado, Tusa, Pineapple entre otros.

Karol quien no pudo resistir las lágrimas por el shock dijo entristecida “Estoy adolorida y conmocionada por el incidente en una noche que quería fuera perfecta”, sin embargo, continuó con la presentación.

Te puede interesar leer: Karol G marca hito con gran espectáculo de “perreo»