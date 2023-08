Kinito Méndez ahora hace merengues para la historia

El Hombre Merengue, Kinito Méndez, recientemente reconocido por el senado de la República, conversa con Qué Pasa! sobre sus inicios y revela a quién debe el hecho de hacer un nombre en la música.

¿Qué hacía José del Carmen Ramírez Méndez antes de ser músico?

Me gustó la música desde que tuve noción de vida y la ejercía en un combito infantil llamado “Los Pequeños Del Ritmo”, luego estudié música con el profesor Fermín Suero, pero antes de dedicarme a la música profesionalmente era ayudante mecánico en la factoría Paniagua, en mi pueblo Padre las Casas.

¿Cómo se da la primera oportunidad para entrar de lleno a la industria musical?

Se da cuando yo le muestro mis composiciones a Richie Ricardo, que Dios lo tenga en gloria, y como yo era y soy enfermo con Johnny Ventura a él le gustaron y me grabó una llamada Casimiro y otra llamada Catalina, ahí arranca mi carrera profesional, primero como autor, y luego como artista en la Coco Band.

¿Si a alguien le debe su carrera Kinito Méndez, a quién sería y por qué?

Mi carrera se la debo a Dios, porque Él me dio el talento, me dio la gracia, me dio el amor por la música y por el trabajo y luego a todos y cada uno de los grandes profesionales que han aportado con su trabajo al éxito y a la permanencia de mi carrera artística, por más de 36 años en la escena musical, sin parar nunca.

En principio hacías merenguito pa’ comé, luego daban pa’ guardá (dinero) ¿En estos momentos para qué hace merenguito?

Hermano, comencé haciendo merenguito pa’ comé, después yo dije: ‘bueno, lo merenguito ya dan pa’ guarda’, y ahora te puedo decir que los merenguitos son para la historia de El Hombre Merengue. Su amigo!!!!