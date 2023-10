Kyle: “Si quieres que te paguen, gana partidos”

FILADELFIA, AP.— Kyle Schwarber está pegando jonrones en postemporada a tal ritmo que encaja perfectamente con Mickey Mantle y Reggie Jackson. El toletero tatuado lo está haciendo todo mientras impulsa a los Filis de Filadelfia hacia la oportunidad de ganar el primer campeonato de Serie Mundial de la franquicia desde 2008.

“Si quieres que te paguen, gana partidos de béisbol”, dijo. «Eso nos dura mucho tiempo.»

Lo mismo ocurre con sus Schwarbombs, especialmente en octubre.

Schwarber conectó dos de los tres jonrones solitarios de Filadelfia ante Merrill Kelly, y los Filis aplastaron el martes 10-0 a los Diamondbacks de Arizona para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Trea Turner también conectó y JT Realmuto tuvo dos hits y tres carreras impulsadas mientras Filadelfia mejoraba a 7-1 en los playoffs, acercándose a una segunda aparición consecutiva en la Serie Mundial. Aaron Nola lanzó pelota de tres hits y ponchó a siete en seis entradas.

El tercer juego es el jueves en Chase Field. Los Texas Rangers también tienen una ventaja de 2-0 sobre los Houston Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de cara al partido del miércoles.

«Creo que esta es la alineación que nos imaginamos tener durante toda la temporada», dijo Realmuto. «Simplemente creo que estamos haciendo clic en el momento adecuado».

Fue otra noche ruidosa en Filadelfia cuando Kelly se quemó después de decir que los fanáticos en el Citizens Bank Park no podían ser más ruidosos que los que escuchó animando al equipo de EE. UU. en el Clásico Mundial de Béisbol.

No cualquier juego clásico. El de mayo, cuando Turner conectó un grand slam para Estados Unidos que los llevó a las semifinales del torneo.

«Obviamente no he escuchado este lugar en el campo», dijo Kelly antes del Juego 1, «pero me sorprendería mucho si superara ese juego (del CMB) en Miami».

Como dicen los niños, desafío aceptado.

Kelly, ganador de 12 juegos esta temporada, fue abucheado vorazmente desde las presentaciones previas al juego hasta su caminata hacia el montículo, una especie de vibra de «te lo mostraremos» de parte de 45,412 fanáticos acérrimos de los Filis decididos a sacudir el estadio nuevamente en octubre.