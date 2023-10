La González: “La soledad no me molesta, la disfruto”

Yamilet González, mejor conocida en las redes sociales como La González ha sabido ganarse las risas del público con sus cómicos sketch que muestra situaciones del día a día.

Hay una saturación de contenido en las redes sociales ¿Cuál ha sido el truco para destacarte durante estos años?

No sé si trabajar constantemente en mi desarrollo personal y profesional, educarme bastante sobre el concepto de humor que hago y realizar mi trabajo con amor, respeto y humildad, puede llegar a considerarse un truco, pero en mi caso considero que es la clave de todo.

¿Qué tan Rudelania eres?

(Risas) Creo que todas las mujeres tenemos algo de Ludelania, y pues yo no sería la excepción obvio (risas), lo que sí que es cierto es que se ha convertido en terapéutico observar las conductas que refleja el personaje, ese analfabetismo emocional que supera la realidad, esto nos ayuda a observarnos lo que es extraordinariamente fantástico porque nunca nos vemos.

En este momento tienes cientos de miles de seguidores, y contando ¿A pesar de esto en algún momento te has sentido sola?

Si, muchas veces. Pero la soledad no me molesta, la disfruto. Estar conmigo es un placer; me eleva muchísimo.

¿Qué nuevo planeas para continuar manteniendo cautivo a los seguidores?

No lo sé (Risas) cada vez que me planifico ocurren cosas que me retrasan… prefiero seguir reinventándose e ir sobre la marcha, lo que sí me tienta mucho es el séptimo arte… lo anhelo!