Como si no fuera suficiente con el ambiente heredado de 2018 y el aluvión de acusaciones de acoso contra muchas de sus figuras dominantes, ni posterior la propuesta para crear la fallida categoría de “Mejor Película Popular”, la polémica contratación de Kevin Hart como presentador, autor de mensajes de alto prejuicio homofóbico en Twitter, la inentendible decisión de no permitir la actuacion de los nominados a Mejor Canción, (que de no ser por la regada que se dio Lady Gaga y que obligo a que al final si actuarán todos los nominados), ahora llega el último episodio de la larga hilera de desvergüenzas: la Academia quiere premiar la Mejor Fotografía, Montaje, Cortometraje de Ficción y Maquillaje y Peluquería de….. anuncios publicitarios.

Importantes figuras de la dirección, la producción y de técnicos, han suscrito un documento que rechaza la corruptela que implica premiar anuncios comerciales en el marco del ceremonial supuestamente más importante del cine mundial.

Los directores que rechazan esa premiación incluyen a: Martin Scorsese, Spike Lee o Quentin Tarantino, directores de fotografía como Deakins o Luzbeki, responsables de efectos visuales, y un largo etcétera, en una carta en la que consideran que se trata de un paso atrás en esta decisión alocada y que juega en contra de la propia Academia.