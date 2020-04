Santo Domingo. Una de las vitaminas esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico es la C. Aunque el cuerpo no es capaz de producirla por sí solo, tenemos la suerte de que se encuentra en muchas frutas y vegetales fáciles de conseguir.

Siempre se ha escuchado que frutos como la naranja y el limón son ricos en este tipo de vitamina, pero también existen otras plantas frutas que la también contienen.

Lechosa

Tan solo un trozo contiene un alto contenido de vitamina C y lo más importante de todo es que está presente durante todo el año. Se puedes comer en una ensalada de frutas, sola o en jugo, con leche o con agua.

Brócoli

Una porción de este vegetal tiene 132 miligramos de vitamina C. Además, su ingesta previene el desarrollo de cáncer de mama, pulmón y colon.

Coliflor

Es otro vegetal que con una pequeña cabeza consigue la vitamina c necesaria para un día y lo mejor de todo es que es baja en calorías. Existen muchas formas de consumirla, ya sea en cremas, ensalada o al vapor.

Guayaba

Es una de las frutas quizás más fáciles de conseguir, presente en cualquier temporada, es pobre en calorías y rica en nutrientes y además de aportar vitamina C, también contiene provitamina A, vitaminas del grupo B, y minerales como el potasio. Además, tiene un suave efecto laxante.

Kiwi

Es una de esas frutas que no se puede dejar de consumir. Y no solo por su alto contenido en vitamina C, sino porque estimula el tránsito intestinal (es uno de los remedios caseros para el estreñimiento más eficaces que hay), y por su contenido en potasio que lo hace muy diurético. Además, apenas contiene sodio, con lo que evita la hinchazón y ayuda a controlar la presión sanguínea.