Llaman compañeros PRM Circunscripción 1-USA no reelegir actuales diputados por incumplidores

NUEVA YORK.- Simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Circunscripción 1-USA (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut) hicieron un llamado a sus compañeros que participarán en la «convención cerrada» este domingo 17 para elegir los candidatos a diputados del exterior de la entidad a no votar por los actuales legisladores Norberto Rodríguez, Kenia Bidó y Servia Iris Familia, por incumplidores.

Sostienen, en documento de prensa, que la comunidad les identifica como los «diputados fantasmas», porque no se dejan ver, no participan en los eventos de la comunidad, y no la han favorecido con nada.

Estos legisladores solo someten resoluciones tras resoluciones, tan dislocadas de los intereses de sus connacionales que representan, entre ellas Iris Familia, al someter el proyecto para que en RD predomine el bilingüismo como idioma; someter una resolución solicitando recuperar terrenos invadidos en «Brisas de Las Américas», propiedad de miembros del Frente Agropecuario del PRM y de Taxistas con Luis en NY.

Mientras Rodríguez, señalado como uno de los diputados con más ausencia en el Congreso, por dedicarle tiempo a su negocio en Paterson; prometió «villas y castillos» faltando a su compromiso. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=OY5K2pwvC2o

Asimismo, en vez de legislar a favor de sus constituyentes llegó a someter al Congreso (2020) una resolución para reconocer a Donald Trump «por haber auspiciado el acuerdo entre el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Bahrein».

En términos iguales se ha comportado Bidó, que junto a sus otros colegas en la Circunscripción 1-USA le huyen a la comunidad como el «diablo a la cruz», expresan en el documento.

“Cuando algunos de ellos salen públicamente, por un aborto de la naturaleza, sus connacionales se asombran y espantan porque piensan que son fantasmas”, reiteran.

“El problema de estos legisladores es que, por mantenerse en el poder, indefectiblemente incurren en discursos que conforman barrabasadas que podrían calificarse como «solemnes» y «augustos» disparates”, sostienen.

Los quisqueyanos consideran que no deben ser reelectos porque no se han preocupado en nada por la comunidad. Entre los beneficios de un diputado figuran dos exoneraciones para llevar al país un vehículo libre de impuestos, cada dos años.

Sueldo base de RD$175,474.65. Gastos de representación por RD$35,094.93. Dieta de hasta RD$45,000. Desayuno y almuerzo en el comedor que tienen dentro de la Cámara de Diputados.

Entre los firmantes figuran Antonio Soriano, Luis Ml. Soto, Altagracia Marmolejos, Andrés Ruiz, Josefina de Hernández, Mariana de Jesús, Winston Cáceres, Rafael Abreu, Melanio Contreras, Hugo Victoriano, Raquel Piña, Darío Domínguez, y Leonel Carrasco, entre otros.