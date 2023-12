Lo saludable es avanzar, aunque sea lento

Eduardo Hidalgo,

Presidente de la ADP.-

Es censurable que el sectarismo le impida apreciar los avances que se han registrado en el sistema de enseñanza, cuando bien ha podido hasta reivindicarlos como un esfuerzo de los maestros. Es mucho lo que falta para una enseñanza de calidad, pero será siempre más saludable avanzar, aunque sea poco a poco, que retroceder.

Jesús Vásquez Martínez,

Ministro de Interior y Policía.-

Al no expresarse con claridad dejó dudas sobre la agresión de un oficial de la Policía a un hombre indefenso en el sector Los Mina. Lamentó el incidente, pero acotó, no se sabe si como justificación, que la ciudadanía tiene que respetar a los policías. De acuerdo con un video la agresión no parece que fuera en defensa propia.