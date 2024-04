Lorenzo defiende denuncia sobre compra de cédulas por parte del Gobierno

Santo Domingo.- El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Elías Pina, Yván Lorenzo, defendió este martes su denuncia sobre supuesta compra de cédulas por parte del Gobierno, y aseguró que en el Palacio Nacional se instalaron equipos para espiar a la oposición.

El legislador dijo que ‘’siempre ha sido coherente con la posición que ha tomado en defensa de la soberanía nacional y para que las cosas se hagan bien en el país’’.

“En Palacio se instalaron equipos para espiar y esos equipos se utilizarán básicamente en mayo (en las elecciones presidenciales y legislativas)”, denunció Lorenzo.

También te puede interesar: Dicen son pirateados sotfwares del Senado

Recordó al presidente Luis Abinader que la Constitución no contempla privilegios con ninguna organización, por lo que criticó el manejo que ha dado el Gobierno a la entrega de recursos a los partidos políticos, durante el actual proceso electoral.

‘’Yo he sido coherente en la defensa de nuestra soberanía. La Constitución no contempla privilegios, usted (Abinader) juró que haría cumplir las leyes y no lo ha hecho’’, agregó el congresista.

Reiteró que ‘’más de 200 mil dominicanos fueron despojados de sus documentos por su condición de pobreza, para que no pudieran ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones’’.

Lorenzo habló durante la sesión de este martes del Senado de la República, donde criticó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).