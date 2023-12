Los clubes Rosa Duartey Rejuvenir se imponen Clásico Boyón Domínguez

Tres personas pueden guardar un secreto, si dos de ellas están muertas”.

Los clubes Rosa Duarte y Rejuvenir triunfaron anoche en el Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez, que tiene una dedicación especial a Jesús -Chu- Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía.

Los dos encuentros se celebraron en el polideportivo del Club Mauricio Báez, sede del Clásico.

El Rosa Duarte venció al Nuevo Horizonte 84 por 77.

Los triunfadores realizaron un recorrido de 12-3 en el último periodo para dominar el choque y salir triunfantes.

Enmanuel Martínez, Brayan Martínez y Andrés Almonte.



Acaba

Enmanuel Martínez masacró la defensa de sus oponentes con penetraciones, lances de tres puntos y tiros de corta distancia para concluir el encuentro con 31 puntos.

Fue escoltado por Andrés Martínez, con 20 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, mientras que Brayan Almonte, 11 y 5 rebotes.

Patricio Morillo se destacó por los perdedores con 28 puntos.

Rejuvenir en grande

El seleccionado del Club Rejuvenir contó con una impresionante labor ofensiva y defensiva de Anderson Silverio, quien anotó 21 puntos y capturó 11 rebotes para derrotar a los Reales del Caliche 68 puntos por 67.

Wellington Reyes, con penetraciones y tres encestes de tres, fue otro de los jugadores que sobresalieron por el Rejuvenir con 20 tantos, 4 asistencias y 3 rebotes.

Juan Evangelista fue el mejor por los vencidos con 15 puntos.

Reconocimiento

El Club Rosa Duarte reconoció el respaldo al deporte y a esa entidad del juez Miguel Encarnación, quien realizó el saque de honor.

La dirección del Clásico Boyón Domínguez también elogió el respaldo a los clubes del magistrado Encarnación.

