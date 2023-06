Los primeros días de junio se alcanzaron temperaturas récord jamás registradas para el mes

Madrid.- Las temperaturas medias globales de los once primeros días de junio fueron las más altas jamás registradas para este periodo del año, unos datos que revelan un “notable calentamiento global”, según el Servicio europeo de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

Este récord se alcanzó en los primeros días de junio después de que mayo se quedara sólo a 0,1 ºC del mayo más cálido jamás registrado por Copernicus, según la directora adjunta del C3S, Samantha Burgess.

Además, según los registros del C3S, por primera vez las temperaturas globales del aire en superficie han superado el nivel preindustrial en más de 1,5 °C durante el mes de junio.

Te puede interesar leer: «El calor continuará sofocante», dice Onamet

Es la primera vez que se supera este límite en junio, aunque sí ha ocurrido en otros meses del año.

Por ejemplo, este umbral se superó por primera vez durante diciembre de 2015, y se sobrepasó repetidamente en los inviernos y primaveras de 2016 y 2020, según el comunicado difundido este jueves por el servicio europeo.

De acuerdo con Copernicus, si el fenómeno de El Niño actual sigue desarrollándose se puede esperar en los próximos doce meses que la temperatura media del aire vuelva a superar el 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales.

No obstante, señala, es pronto para saber con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y en qué medida se superará el límite de temperatura en los próximos doce meses aproximadamente, a medida que El Niño actual complete su ciclo.

El C3S estudia la rapidez con la que el planeta se acerca al umbral del 1,5 ºC o 2 ºC establecidos en el Acuerdo de París como límite máximo para evitar pérdidas de biodiversidad y el incremento de la crisis climática.

No obstante, desde el C3S recuerdan que el límite del 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París “aún no se ha superado” a nivel global, porque es una frontera que se mide para periodos de media de veinte o treinta años, no para días o meses.

Lee también: La crisis climática hizo 100 veces más probable el calor anómalo de abril

Según el informe de mayo pasado de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dice el C3S, hay un «98 % de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, y el quinquenio en su conjunto, sea el más cálido jamás registrado. Además, se prevé con un 32 % de probabilidades que la media quinquenal supere el umbral de 1,5 ºC.

Sin embargo, los efectos del calentamiento global varían “considerablemente” de acuerdo a la estación y el lugar, por lo que superar los límites mundiales a largo plazo en un momento dado del año o en un lugar concreto “puede no tener especial importancia”, según el servicio climático de Copernicus.

Pero, a medida que la temperatura media mundial siga aumentando y supere con más frecuencia el límite de 1,5 °C, los efectos acumulados de rebasar ese tope serán “cada vez más graves” y será necesario “vigilar atentamente” para saber con qué rapidez se acerca el planeta a los umbrales a largo plazo, según el C3S.