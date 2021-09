Luinny Corporán llega acuerdo con MixX 104.5

Llega a acuerdo

El comunicador y locutor Luinny Corporán informó que, tras varios días de catarsis, tomó la decisión de regresar a su casa, la estación radial MixX 104.5 FM, al llegar a un acuerdo con los ejecutivos de la emisora de la que forma parte del 2014.

De regreso

Aseguró que la decisión fue sospesada durante varios días. “Luego de varias reuniones buscando una salida satisfactoria tanto para la empresa como para este servidor, hemos vuelto a nuestra casa que me ha visto crecer y en la cual muchos de ustedes me han escuchado por años”, dijo, quien informó que no estará solo en MixX de 12 a 4 pm, sino que también su nuevo show radial integrado por La Pitonisa, Yaritza Valdez, Fogón Tv y Mata Lluvia estará al aire el lunes 20 de septiembre.

Será reconocido

El Cherry Scom será reconocido como revelación de la música urbana dominicana en el concierto de El Alfa El Jefe, a celebrarse en el Madison Square Garden, el próximo 22 de octubre, se informó a través de un comunicado.

Nuevo sencillo

El Cherry sigue internacionalizándose con sus colaboraciones y una muestra de esto es su más reciente sencillo que saldrá próximamente junto a Akon, cantante estadounidense de origen senegalés, y el dominicano Mark B. “La meta es seguir trascendiendo y no limitarnos, estoy muy agradecido con todo el apoyo que he recibido y con este reconocimiento que llega para motivarme e impulsarme a seguir trabajando con más fuerza”, expresó.

Lenta evolución

El reconocido y admirado “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández, a 38 días de permanecer en el hospital, presenta una evolución muy lenta y sigue sin tener movilidad en las extremidades, informaron los médicos en un comunicado.

Detalles

La familia Fernández y los médicos que atienden al cantante, dieron a conocer el parte médico que semanalmente publican, y detallaron lo siguiente: “…su evolución ha sido lenta, pero se ha mantenido con muy discreta tendencia a la mejoría”. En el documento se explica que sigue en terapia intensiva, ya muy recuperado de la inflamación de vías respiratorias, trabajando para que progresivamente se le retire la respiración asistida, y se le sigue alimentado por sonda de gastrostomía.