Cardi B pide disculpas a sus fans por ausencia en las redes sociales

Lejos de las redes

La cantante Cardi-B se disculpó con sus fans por estar alejadas de las redes y aclara que su ausencia se debe a que está ejerciendo su rol principal que es ser madre, y está dedicada a atender a sus pequeños, Kulture y su nuevo bebé.

Expresa su amor

Aunque su máxima prioridad es atender a sus pequeños, la estrella del hip hop sacó tiempo para disculparse con sus fans y expresarles todo su amor en su último mensaje de la plataforma, en el que ha prometido que les mantendrá debidamente informados de los progresos que vayan teniendo sus retoños.

“Sé que no he estado interactuando con vosotros demasiado últimamente. Mis dos bebés están pasando una mala racha y he estado muy ocupada con ellos”, escribió en Instagram.

Vicente Fernández

Navidad en su casa

Luego de más de tres meses hospitalizados desde que tuviera que operarse de las cervicales tras una caída en su rancho Los tres potrillos, el cantante Vicente Fernández podría pasar las Navidades en su casa, rodeado de su familia y en la comodidad del hogar.

La recuperación

La información fue dada a conocer por el periodista Juan José Origel, conductor del programa “Con permiso”, quien aseguró que la familia de Don Chente ya lo espera en su rancho. Hasta el momento la familia no se ha pronunciado al respecto.

No obstante, a inicios de mes se conoció que había salido de terapia intensiva y se estaba recuperando de manera lenta. «Mi padre está con muchas ganas, haciendo sus terapias», informó Vicente Fernández Jr a los medios de comunicación.

Halagos

El director Ridley Scott ha llenado de halagos a Lady Gaga por su participación en el rodaje de ‘House of Gucci’, la nueva cinta del cineasta en la que ésta da vida a la socialité Patrizia Reggiani, acusada de orquestar el intento de asesinato de su marido en 1997.

Sabe dónde está

Según el legendario realizador, la estrella del pop no tiene casi nada en común con otras cantantes que han debutado en el mundo de la actuación, a quienes tachó de «frágiles» al no haber sabido acometer la necesaria «transición» entre la escena discográfica y la cinematográfica.

Sin dar nombres, dijo que muchas cantantes acaban evaporándose cuando hacen películas. Lady no es así, sabe dónde está y se desenvuelve muy bien con la cámara», dijo al portal de noticias Deadline.