El 2 de octubre se realizan en Brasil las elecciones que enfrentan al hombre mas calumniado de ese país: Lula, y a un ultraderechista ex militar y exdiputado en el poder: Bolsonaro.

¿Quién es Lula?

He aquí algunos datos que dan al traste con la campaña de Netflix y O’ Jornal do Brasil para desacreditar a Lula y a Dilma Rouseff, una mujer impecable, vía la serie Lavajato. Ambos medios se retractaron y disculparon luego, pero ya era tarde.

1.- Lula es un dirigente obrero del Sindicato de los Metalúrgicos, de una comunidad rural de Pernambuco. Uno de ocho hijos de una madre soltera y analfabeta, que además crió otros tres primos. Creció en una casa de una habitación, donde dormían los trece, con un baño y una cocina y sala. Su padre tuvo otra familia, lo que provocó la separación de su madre y la emigración de la familia a Sao Paulo.

2.-La lucha de su madre por la sobrevivencia lo convenció de que no es la pobreza lo que destruye a los pobres, sino la desintegración familiar. Nunca recibió un regalo en su vida, pero fue un niño feliz, que aspiraba en su adolescencia a ser chofer de camión.

3.-Funda el Partido de los Trabajadores, el cual llega al poder en el 2003, enarbolando un programa social que se llamó “Auxiliar al Brasil”, el cual bajo la inflación, provocó una alta tasa de crecimiento del PIB, redujo el desempleo, fomentó una mayor distribución de la renta y aumentó la balanza comercial del país.

4.-En el 2010 logra sacar de la pobreza a 40 millones de brasileros, vía la creación de las “Bolsas de Familia”; “Programa Hambre Cero”; “Luz para todos”; y “Agricultura Familiar”. Cuando sale del gobierno lo hace con un 80 por ciento de popularidad.

Principios básicos

-Un país con el potencial productivo del Brasil no puede quedarse esperando. Integra al Brasil al BRIC.

-El rico no necesita al Estado.

-La tarea principal de un presidente obrero es enfrentar los preconceptos. Demostrar todos los días que es capaz, que puede hacer las cosas correctamente, algo de lo que él y Evo, únicos presidentes que no provienen de la clase media alta o alta, están muy conscientes.

-Enfrentar el proceso de desintegración de la estructura familiar, sobre todo en los barrios periféricos, es una tarea fundamental del gobierno, ya que es ahí donde se genera la violencia, la droga, los abusos de todo tipo.

-Las mujeres pobres se someten a los maridos porque no tienen empleo ni modos de desempeñarse económicamente. Son heroínas cotidianas de la sobrevivencia física y espiritual de sus familias, (caso de su madre) de ahí la prioridad de crearles oportunidades de educación y empleo.