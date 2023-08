Machado: batear más y jugar mejor

Manny Machado,

El incidente que protagonizó en el dugout de los Padres de San Diego no es un ejemplo de ecuanimidad. Destrozar una hielera frustrado porque su conjunto no remonta ha sido más criticado que tolerado. Si está frustrado por el mal desempeño del equipo lo que tiene que hacer es batear más y jugar mejor.

No se discute su afirmación de que en lo que va de 2023 los robos hayan disminuido en 38 % con relación a 2022. Pero es importante precisar siempre que los robos a que alude son los registrados por la Policía, que no son la totalidad de los ocurridos. Y para que no se engañe hay que recordarle que nadie todavía se fía de la seguridad defendida por la Policía.

Sus colegas están tan satisfechos o esperanzados con su gestión que lo reeligieron con una aplastante mayoría en las elecciones del gremio. Ganó con 1,085 votos contra 578 de su contrincante. Ese apoyo en modo alguno representa un cheque en blanco, sino un compromiso con la clase periodística.