Mantienen enfoque tras Serie del Caribe Kids

Han transcurrido cerca de dos semanas desde que un grupo de niños dominicanos se convirtió en campeón de la primera versión de la Serie del Caribe Kids y desde entonces los medios de comunicación no han parado de elogiar la actuación que tuvieron estos chicos en Panamá.

Su entrega en el terreno los ha expuesto mediaticamente en gran magnitud y se lo han disfrutado pero sin dejar que esta exposición sea distracción para y genere desenfoque para lo que quieren alcanzar.

Al ser abordados por la redacción deportiva de El Nacional, los niños hicieron saber su deseo de convertirse en jugadores de Grandes Ligas, pero tienen otros sueños que van más allá del terreno de juego para algunos.

Todos tienen en común que su mayor anhelo es ayudar a sus familiares.

Vitelio Mejía Ortiz recibió la corona de manos de los miembros del equipo tricolor que encabezaron su gerente general, Pavel Aguiló, su gerente deportivo, Valentín Contreras, y su dirigente Anderson Hernández.

Grandes sueños

El jovencito Railyn Enmanuel Cabrera manifestó que pese a sentirse a gusto con el reconocimiento obtenido luego de la Serie del Caribe Kids debe continuar enfocado en lo que quiere lograr.

“No podemos enfocarnos en la fama, si no en hacer bien las cosas en el terreno. Si atendemos la fama salimos perdiendo”, señaló Cabrera de 13 años, quien desea convertirse en un jugador Salón de la Fama y un ente de bien para la sociedad.

Josué Enmanuel Collado describió la experiencia vivida en Panamá como bonita e indicó que seguirá tirando hacia delante en busca de sus sueños, que si no es dentro de la pelota sería como chef.

Milfree Enmanuel Figueroa destacó los beneficios de la exposición que tuvieron para llamar la atención de los diferentes scouts de béisbol.

Esmailin Manuel Paulino señaló que cumplió una meta al hacer el equipo, asegurando que siempre confió en que sería parte del grupo.

“Esto a penas fue una oportunidad que me dio Dios y me ayudó a que me conocieran más para llegar y poder regalarle una casa a mi mamá”, expresó Paulino.

Juan de Peña

El cañonero Juan de Peña, quien fue el que más interés provocó con su accionar, no da mucha importancia a todos los comentarios que se generaron en torno a su edad.

“Dejo que la gente hable y no le pongo caso, seguiré luchando para lograr mi objetivo”, dijo De Peña.

Vitelio y Alberto

Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, y Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Inefi, elogiaron no solo el desempeño de los muchacho, sino el buen comportamiento de estos niños que compreden edades entre 12 y 13 años de edad.