Manuel Jiménez: Primarias en SDE fueron un evento contaminado

Santo Domingo.- El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró este lunes que el proceso de elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebrado el pasado 01 de octubre, fue profundamente distorsionado por prácticas antidemocráticas.

Pese a ello, Jiménez anunció su determinación de trabajar con todo su equipo para garantizar el triunfo electoral del presidente Luis Abinader y su partido en las próximas elecciones.

Explicó que por coherencia con su forma de hacer vida pública y política, presentará formalmente a su partido las prácticas irregulares que se originaron en las primarias, pero sin apartarse de los dos objetivos políticos de su equipo en esta coyuntura: asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento a la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader en la plaza electoral más importante del país; y concentrar todo su esfuerzo y empeño a gestionar las mejores soluciones a los problemas municipales aún pendientes.

“Seguimos… desarrollando en Santo Domingo Este una gestión municipal poniendo de primero a la gente y no a los intereses de grupos o sectores que solo ven la política como un negocio… Una gestión transparente, participativa, patriótica, y apegada codo a codo a la propuesta de honestidad del presidente Luis Abinader”, dijo.

Puedes leer: Dio Astacio es eventual candidato a alcalde del PRM en SDE

«Ya he llorado por ustedes. ¡Soy el único culpable por haberlos motivado a soñar! Levanten la frente y marchemos juntos hacia el mejor final de esta jornada. Confiados y seguros del futuro, pues no es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro. Tampoco será la primera vez que resucite”, concluyó su discurso ofrecido al país desde la Plaza Juan Pablo Duarte, a la sombra de la estatua monumental del Padre de la Patria.

ANTE EL CNEI

Manuel Jiménez informó que, con el ánimo de dejar plasmada la veracidad de sus señalamientos y procurar que las irregularidades no se repitan en el futuro, depositará ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM un dossier con los hallazgos más relevantes de las múltiples fallas que contaminaron el proceso convencional en SDE.

Aseguró que las fallas del proceso convencional en SDE no pueden ser endilgadas al PRM como institución. Dijo quel PRM es un partido fundado sobre principios democráticos muy bien definidos. Una organización llena de hombres y mujeres que dignifican la política dominicana.

Puedes leer: Dío Astacio llama a sus compañeros a la unidad

Para Jiménez los daños producidos al proceso obedecen a un obsesionado, y quizás extemporáneo, apetito de poder de personas, grupos y sectores que parecen haber perdido toda lógica y toda razón.