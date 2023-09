Mariela Encarnación: “Hay que tratar de memorizar”

La conductora dominicana Mariela Encarnación, acostumbra en los últimos meses a publicar post con reflexiones muy buenas y muy humanas.

Una de ellas, sin dudas es un reflejo de muchas situaciones que si se evitan o estamos prevenidos, pueden no pasar.

Es el caso de aquellas personas a quienes se han apoyado con entrega, en diferentes situaciones y cuando tienen que ser recíprocos, o simplemente fieles, no responden.

También te podría interesar: «Más allá del éxito» de Luz y Mariela

“Todos hemos conocido o tenido cerca a personas a las que los favores se les olvidan rápido y tienen memoria corta para recordar las veces que hemos estado ahí para apoyarles como nos sea posible. Cuidado, no seamos uno de ellos o no estemos perdiendo nuestra energía vital siendo el “salvavidas de personas” que mañana no lo van a recordar. Hay que tener solidaridad y si estamos del lado que nos ayudan, tratar de memorizar”, dijo.