Un vendedor del Grupo Rica fue asesinado ayer tarde de un balazo en el pecho por dos asaltantes que se desplazaban en una motocicleta, cuando éste vendía productos en un colmado del sector Savica, en Los Alcarrizos, informó este viernes la Policía.

La víctima fue identificada como Homy Omar Fournier Contreras, de 36 años, quien residía en el sector El Tanque, del kilómetro 28 del municipio Pedro Brand.

El vendedor falleció en el hospital Vinicio Calventi, a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región dorsal lumbar derecha y salida por el tórax.

La Policía atribuyó la muerte a dos desconocidos, según declaró Ariel Elías Mosquea Ortega (Alaja), de 28 años, quien se encontraba a las 2:20 de la tarde en la calle Caridad esquina 13, del sector Savica, junto Fournier Contreras y su compañero de trabajo Florentino Castillo (Oscar), cuando llegaron los dos hombres, dispararon y despojaron a un vendedor de la panadería “Buen Pan” de 8,100 pesos que vendía en el colmado.

Castillo, de 30 años, narró a la Policía que él junto a Fournier Contreras, realizaban la ruta de venta y cuando estaban en el colmado Estefany, llegaron los dos hombres en una motocicleta Bajaj, y el que viajaba en la parte trasera, se desmontó con un arma de fuego, la manipuló y disparó a Homy, quien le dijo “llévate todo pero no me mate”, pero que ya estaba herido, no llevándole nada el delincuente debido a que que el dinero se encontraba dentro del camión Isuzu, blanco, propiedad de la empresa Rica.

Castillo dijo que el sujeto que hirió a su compañero sustrajo del interior del camión Kía, blanco los $8,100, el cual es propiedad de la panadería el Buen Pan, y enseguida huyeron del lugar.