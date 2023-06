Miguel Camacho confiado para Juegos San Salvador

Si el alumno no supera al maestro, no es bueno el alumno ni es bueno el maestro”.

Proverbio chino

“Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”.

Martin Luther King

Miguel Camacho, director técnico del seleccionado dominicano de taekwondo, se mostró confiado en que los atletas nacionales harán un buen trabajo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

“Tenemos un buen grupo y hemos entrenado fuerte en México con miras a este evento de tanta trascendencia, en el que competirán atletas de calidad mundialista”.

El campeonato de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevará a cabo en la Casa del Voleibol Ricardo Gioriver Arias, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Camacho entiende que a pesar de lo difícil que serán los combates de taekwondo, sus atletas competirán con orgullo patrio, disciplina y motivación para representar la patria con dignidad.

Posibilidades

Miguel recordó que la versión anterior en Barranquilla, Colombia, la República Dominicana conquistó tres medallas de oro.

“Estoy convencido, tras vencer los entrenamientos que Bernardo Pie (oro); Moisés Hernández (oro) y Katherine Rodríguez (oro).

Luisito Pie, Edwrd Espinosa (dos plata) y Enmanuel Mateo, Frayli Mora, Madeline Rodríguez y Daysi Montes, bronce.

Seis medallas

Miguel considera que el seleccionado nacional de taekwondo podría lograr 6 medallas, tras expresar que ya no son 16 categorías en combate sino 8, además las dos en combate por equipo y poomsae.



México

De acuerdo a Miguel Camacho, México deberá ganar el primer lugar del taekwondo de los Juegos Centroamericanos.

Recordó que los mexicanos recientemente ganaron por equipos el Campeonato Mundial al conquistar tres oros.

También mencionó a Cuba, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y Costa Rica, entre los países fuertes.



Atletas

Me dio a conocer la lista completa de los atletas nacionales que estarán en el evento.

Combate individual

Vanessa Lara, en 49 kilogramos; Andrialis Bonilla, 57; Madeline Rodríguez, 67, Katherine Rodríguez, 67; Edward Espinosa, 58; Bernardo Pie, 68, Moisés Hernández, 80 y Esmeylin Pérez, 80.

Femenino por equipo

Nahomy Víctor, Mayerlin Mejía, Karianny de los Santos, Madeline Rodríguez.

Masculino por equipo

Luisito Pie, Wander, González, Maickol Orozco y Moisés Hernández.

En Poomsae

Joel Vilorio y Ana Patricia Peña.

Equipo técnico

Dinanyiris Fulcar, Oscar Maldonado Yonder, Pérez, Enmanuel Mateo y Miguel Camacho y San Jong Moon, en Poomsae.

