Muere actor de Elf

Michael Lerner, veterano actor de carácter que recibió una nominación al Oscar por su interpretación de un prepotente jefe de estudio en la cinta de 1991 «Barton Fink», falleció a los 81 años, anunció su sobrino, el actor Sam Lerner, en un publicación en las redes sociales.

Su carrera

«Anoche perdimos a una leyenda», escribió Sam Lerner en Instagram sin dar más detalles sobre la muerte del actor. Con créditos en cine y televisión que se remontan a los años 60, la carrera de Lerner en Hollywood abarcó varias décadas. Sus primeros trabajos en los años 60 y 70 incluyeron apariciones en programas de televisión como «The Doris Day Show», «The Bob Newhart Show» y «MAS*H». Su primera cinta llegó en 1970 como el personaje Leo en «Alex en el país de las maravillas».

Se separan

La cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn han roto después de seis años de relación. Así lo confirmaba en exclusiva Entertainment Tonight, y más tarde también la revista People, donde revelaban que la separación ha sido amistosa y “nada dramática”.

Discretos

Desde ET también confirman que su separación era la razón por la que Joe Alwyn no ha asistido a ninguno de los conciertos de la gira de Taylor, que arrancó el 17 de marzo en el State Farm Stadium de Glendale, y que ha acaparado titulares por su espectacular producción. Swift y Alwyn por ahora no se han pronunciado sobre su ruptura. Algo que no es de extrañar, pues ambos han sido muy discretos respecto a su noviazgo, que comenzó en el año 2016.

Índigo cumplió años

Camilo y Evaluna celebraron el primer cumpleaños de su hija Indigo, compartiendo un video de los tres en sus redes sociales. En él, el cantante leyó una carta con palabras emotivas para la niña, a quién le dedicó una canción antes de nacer que se volvió un éxito.

El mensaje

“Feliz Cumpleaños # 1?, publicaron ambos, donde recibieron expresiones de cariño de parte de sus seguidores. El video empieza con un rápido montaje de fotos desde que se enteraron del embarazo hasta que nació su hija, en unos pocos segundos. Luego, se los puede ver a Índigo, Camilo y Evaluna en la pileta, disfrutando de un día soleado, además de cómo se prepararon para la fiesta del cumpleaños. Ambos recibieron mucho amor por parte de sus seguidores, amigos y familiares.