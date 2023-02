Nan Chevalier, sus técnicas, inspiraciones y “Tibieza”

Cuando el escritor puertoplateño Nan Chevalier escribió su premiado libro “Tibieza”, nunca pensó que sería tan valorado.

Confiesa que suele escribir pensando en cómo le gustaría un libro si fuera lector, sin detenerse a imaginar el futuro desde ese texto.

La Editorial Bienetre y el Ateneo Insular anunciaron a “Tibieza” como ganadora de la primera edición del Premio Manuel Salvador Gautier de Novela, lo que hace que Chevalier manifieste que se siente muy feliz por las opiniones favorables que ha escuchado sobre su contenido y manera de contarla.

“La novela narra la historia de Ignacio González Blonda, un joven revolucionario que luego reniega de su ideología comunista y se coloca justo al lado de los personajes a los que antes había combatido. Esa es la historia como telón de fondo. Pero hay otras historias secundarias que complementan la principal”, adelanta el autor.

La técnica de unir las tres personas gramaticales con ingenio, es uno de los elementos que se han resaltado del texto del libro.

Sobre las motivaciones para usarla, el escritor dice que “había usado ese procedimiento narrativo antes; no obstante, me parece que es en esta novela donde logro desarrollarlo con mayor naturalidad, de manera que apenas se percibe. Por supuesto, el procedimiento no es algo exclusivo de mi narrativa, sino que constituye parte de la tradición literaria”.

Detalla que autores como Mario Vargas Llosa y Juan Carlos Onetti lo han usado con un gran sentido estético y que otro detalle que utilizó en la novela Tibieza es el flujo discontinuo del tiempo, es decir, el ir y venir de los acontecimientos entre pasado, presente y futuro.

“Toda mi literatura está basada en una mezcla entre realidad y ficción, aunque predominan los elementos imaginarios. De la realidad tomo gestos, actos simbólicos, atmósferas. Lo importante, en mi proceso creativo, es erigir mundos alternativos, crear realidades ficticias que sustituyan (al menos durante el acto de lectura) la ‘realidad real’”, explica.

«Tibieza» está disponible en Cuesta Centro del Libro. La persona encargada de la distribución es Keila González, directora de Bienetre Editorial, institución que editó y publicó la novela.

Nan Chevalier

Es un escritor dominicano nacido en Puerto Plata. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional “Pedro Mir” de Poesía, Funglode 2016; el Premio Único del III Concurso Nacional de Minificción, Ministerio de Cultura, 2013; y el Premio Nacional de Cuento “Juan Bosch”, Funglode 2011.

Su obra ha circulado, a través de antologías y libros, por España, Puerto Rico, Argentina, México, Perú, Italia, EE. UU., Colombia, Guatemala y Costa Rica.